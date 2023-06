Blade Runner 2033: Labyrinth è il gioco che i fan aspettavano da 25 anni

Durante l'Annapurna Interactive Showcase 2023 abbiamo avuto l'opportunità di scoprire diverse produzioni videoludiche in arrivo dal publisher, scoprendo anche il primo videogioco che sarà sviluppato internamente dalla compagnia: una vera sorpresa per gli appassionati di fantascienza.

Annapurna ha infatti annunciato Blade Runner 2033: Labyrinth, un nuovo adattamento videoludico ambientato prima degli eventi narrati in Blade Runner 2049 (trovate il Blu-ray 4K su Amazon) e successivi al primo storico capitolo della saga.

L'ultima volta che venne rilasciato un videogioco dedicato alla saga accadde nel 1997 con l'omonimo Blade Runner: un titolo che non voleva essere un adattamento diretto del film di Ridley Scott, ma narrare semplicemente una storia diversa che si svolgeva in contemporanea con la pellicola cinematografica.

Per il momento non abbiamo ancora molti dettagli su Blade Runner 2033 Labyrinth, ma è stato rilasciato il primo teaser trailer ufficiale, che vi riproporremo qui di seguito:

Annapurna ci anticipa che questa produzione sarà ambientata durante gli eventi del Black Out, lasciandoci con una domanda importante: cosa potrà mai fare un Blade Runner quando non ci sono più Replicanti a cui dare la caccia?

Le atmosfere svelate nel trailer sembrano essere molto suggestive e in grado di richiamare fedelmente le scenografie viste nella saga cinematografica, ma ovviamente non possiamo ancora sapere con certezza cosa aspettarci dal prodotto completo.

In ogni caso, si tratta di un annuncio molto interessante per gli appassionati della saga e che varrà la pena di tenere d'occhio: vi terremo prontamente aggiornati in caso di ulteriori novità.

Molti fan si aspettavano di scoprire anche novità riguardanti Silent Hill Townfall, nuovo misterioso capitolo della saga pubblicato proprio da Annapurna: tuttavia, lo Showcase non era evidentemente l'occasione giusta per saperne di più.

Tra le produzioni più apprezzate del publisher vi è indubbiamente Stray: l'avventura con il tenero micio arriverà presto su console Xbox, ma nelle prossime settimane dirà addio al catalogo di PlayStation Plus.