Durante l’Xbox Games Showcase è stato finalmente annunciato Call of Duty: Black Ops 7, accompagnato da un trailer cinematografico che ha segnato il ritorno di David Mason, ora interpretato da Milo Ventimiglia, noto per i suoi ruoli in This Is Us e Una mamma per amica.

A rivelarlo è stata un'esclusiva di Variety, che ha anche svelato altri due grandi nomi coinvolti nel progetto.

Sviluppato da Treyarch in collaborazione con Raven Software, Black Ops 7 (il predecessore su Amazon) sarà ambientato nel 2035, più di quarant'anni dopo gli eventi del sesto capitolo.

Oltre a Ventimiglia, il cast comprende Kiernan Shipka (Mad Men, Le terrificanti avventure di Sabrina), che interpreta un nuovo personaggio chiamato Emma Kagan, e Michael Rooker (Guardiani della Galassia), che torna nei panni del veterano Mike Harper, anch’egli introdotto in Black Ops 2.

Mason torna come leader di una nuova squadra, impegnata a contrastare un nemico manipolatore che sfrutta la paura come arma principale. Il personaggio ha ricevuto un restyling sia visivo che vocale, con Ventimiglia che ne cura la motion capture e il doppiaggio.

Secondo Tyler Bahl, responsabile marketing di Activision, la scelta di Ventimiglia è stata naturale per un personaggio iconico e molto amato dai fan sin dai tempi di Black Ops 2.

Il trailer d’annuncio rappresenta solo l’inizio di una massiccia campagna promozionale. Nuove rivelazioni sono attese nelle prossime settimane, tra cui ulteriori dettagli sulla storia e sul gameplay.

Non è stata ancora annunciata una data d’uscita, ma è confermato che Call of Duty: Black Ops 7 arriverà nel 2025 su Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 e PC (via Xbox app, Steam e Battle.net).

Anche una versione per Switch 2 sembra essere nei piani, anche se al momento manca una conferma ufficiale.

Insomma, Call of Duty torna a puntare tutto sul lato narrativo, e il casting di nomi forti come Ventimiglia, Shipka e Rooker lo dimostra. Dopo anni di campagne dimenticabili, questo Black Ops 7 potrebbe davvero riportare la saga alle sue radici più intense e cinematografiche.

Se poi il gameplay saprà essere all'altezza del cast, potremmo avere tra le mani uno dei titoli più interessanti dell’anno.