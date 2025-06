È stato annunciato ufficialmente Call of Duty Black Ops 7. Il nuovo capitolo della celebre serie vedrà la partecipazione dell'attore Milo Ventimiglia nel ruolo di protagonista.

Questo nuovo titolo rappresenta la prima release consecutiva all'interno della saga Black Ops, ambientata oltre 40 anni dopo gli eventi di Black Ops 6.

Il gioco catapulterà i giocatori nell'anno 2035, un'epoca in cui il mondo è sull'orlo del caos, devastato da conflitti violenti e da una guerra psicologica che segue le vicende di Black Ops 2 e Black Ops 6. Al centro della nuova narrazione troviamo David Mason e la sua squadra, che dovranno fronteggiare un nemico manipolatore che arma la paura come arma principale, utilizzando tecnologie all'avanguardia.

Ecco la descrizione che accompagna il trailer:

«Benvenuti nel 2035, dove David Mason guida la squadra Black Ops contro un nemico manipolatore che usa la paura come arma più di ogni altra cosa.»

Le prime informazioni rivelano un'ambientazione inaspettatamente orientata verso i generi horror e distopico, distaccandosi parzialmente dalle atmosfere tipiche dei precedenti episodi di Black Ops. Al momento non sono stati rilasciati dettagli su piattaforme o data di uscita.

Matt Cox, General Manager di Call of Duty, ha commentato l'ambizione dietro il pacchetto completo di contenuti di Black Ops 7:

«L'universo di Black Ops è incredibile. La creatività e l'immaginazione che caratterizzano la narrazione, la profondità dei personaggi e l'incredibile gameplay istante per istante attraverso tutte le modalità sono davvero eccezionali. Come team, la nostra visione fin dall'inizio era creare un'esperienza consecutiva per i nostri giocatori che abbracciasse l'unicità della sotto-franchise Black Ops.»

Tyler Bahl, Head of Activision Publishing Marketing, ha fornito ulteriori dettagli: «Il team sta cercando di costruire sull'incredibile entusiasmo ed eccitazione della community che abbiamo visto all'interno dell'universo Black Ops.»

Call of Duty: Black Ops 7 sarà disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (tramite Xbox PC, Battle.net e Steam). Inoltre, una notizia di rilievo è che il gioco sarà disponibile al Day One su Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

Per tutte le notizie riguardanti l'Xbox Games Showcase 2025 vi consigliamo la nostra pagina dedicata dove trovate notizie e trailer: eccola qui.