Black Myth: Wukong è il GOTY dei Golden Joystick Awards 2024: ecco tutti i vincitori

Il viaggio verso Occidente di Game Science inizia bene per quanto riguarda le premiazioni dei migliori giochi dell'anno, perché Black Myth: Wukong è Ultimate Game of the Year ai Golden Joystick Awards 2024.

I Golden Joystick Awards 2024, giunti alla loro 42ª edizione, si sono svolti oggi, 21 novembre, celebrando i migliori videogiochi e innovazioni dell'anno.

Considerati tra i premi più prestigiosi del settore, dopo i The Game Awards e i BAFTA, i Golden Joystick si distinguono per una particolarità: i vincitori sono scelti interamente dai giocatori, con oltre 11 milioni di voti espressi quest'anno.

Tra i giochi in lizza in quest'ultima categoria spiccano Final Fantasy VII Rebirth, Black Myth: Wukong e il remake di Silent Hill 2 (lo trovate su Amazon).

Ed è proprio l'action di Game Science a incassare il premio più importante come Ultimate Game of the Year, insieme a tanti altri vincitori comunicati da GamesRadar.

Golden Joystick Awards 2024: tutti i vincitori

Best Audio Design - Astro Bot

- Astro Bot Best Soundtrack - Final Fantasy 7: Rebirth

- Final Fantasy 7: Rebirth Best Storytelling - Final Fantasy 7: Rebirth

- Final Fantasy 7: Rebirth Best Multiplayer Game - Helldivers 2

- Helldivers 2 Best Visual Design - Black Myth: Wukong

- Black Myth: Wukong Best Indie Game - Balatro

- Balatro Best Indie Game (Self-published) - Another Crab's Treasure

- Another Crab's Treasure Studio of the Year - Team Asobi (Astro Bot)

- Team Asobi (Astro Bot) Best Lead Performer - Cody Christian (Cloud, Final Fantasy 7: Rebirth)

- Cody Christian (Cloud, Final Fantasy 7: Rebirth) Best Supporting Performer - Briana White (Aerith, Final Fantasy 7: Rebirth)

- Briana White (Aerith, Final Fantasy 7: Rebirth) Breakthrough Award (Critics Choice) - Balatro

- Balatro Still Playing Award (Console & PC) - Minecraft

- Minecraft Still Playing Award (Mobile) - Honkai: Star Rail

- Honkai: Star Rail PC Game of the Year - Satisfactory

- Satisfactory Console Game of the Year - Helldivers 2

- Helldivers 2 Most Wanted Game - GTA 6

- GTA 6 Critics' Choice Award - Helldivers 2

- Helldivers 2 Best Game Expansion - Elden Ring: Shadow of the Erdtree

- Elden Ring: Shadow of the Erdtree Best Gaming Hardware - Steam Deck OLED

- Steam Deck OLED Best Early Access Game - Lethal Company

- Lethal Company Best Game Trailer - Helldivers 2

- Helldivers 2 Streamers' Choice Award - Chained Together

- Chained Together Best Game Adaptation - Fallout

- Fallout Ultimate Game of the Year - Black Myth Wukong

Nella lista dei premi c'è anche GTA 6 come vedete che, in questo modo, ha già vinto il suo primo premio pur non esistendo, praticamente.

Vedremo quanti di questi giochi saranno premiati nuovamente durante i The Game Awards 2024 il prossimo 12 dicembre: ecco tutte le nomination.