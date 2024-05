Black Myth Wukong si mette in mostra nel nuovo trailer gameplay, in vista dell'uscita

Mancano ormai pochi mesi dal lancio ufficiale di Black Myth Wukong, l'ambizioso soulslike sviluppato in Unreal Engine 5, ma che sembra essere pienamente in linea con il percorso e senza alcun ulteriore rinvio necessario.

La produzione di Game Science, ispirata dal celebre classico della letteratura Cinese "Il Viaggio in Occidente" (lo trovate su Amazon, se interessati) ci vedrà vestire i panni di Sun Wukong: fin dal suo annuncio ufficiale ha attirato l'attenzione di molti appassionati soprattutto per il suo comparto grafico decisamente ambizioso e spettacolare.

In occasione dell'evento cinese WeGame Tonight 2024, Game Science ha deciso di porre ancora una volta l'accento proprio sulle immagini di Black Myth Wukong, confezionando un nuovo trailer che combina scene gameplay a cutscene cinematografiche: potete ammirarlo voi stessi qui di seguito:

Gli sviluppatori hanno anche confermato ancora una volta che questo nuovo ambizioso soulslike uscirà ufficialmente su PC e console il 20 agosto 2024: non sembra dunque esserci alcun rinvio in vista.

Gli appassionati potranno dunque iniziare ad appuntare questa data sul proprio calendario: basterà avere ancora pochi mesi di pazienza per scoprire se anche questo soulslike possa essere davvero memorabile anche a livello di gameplay, oltre che a proporre una qualità grafica spettacolare.

Vale però la pena di ricordare che il lancio di Black Myth Wukong non sta avvenendo senza controversie: prima della fine dello scorso anno, il team di sviluppo è stato infatti accusato di aver adottato discriminazioni di genere e comportamenti tossici. Accuse a cui, almeno per il momento, pare che Game Science abbia preferito non rispondere.

Avvertiamo inoltre fin da subito i nostri utenti che Black Myth Wukong non supporterà in alcun modo la lingua italiana: al momento non è prevista nemmeno la presenza di sottotitoli.

In attesa dell'uscita ufficiale, abbiamo già riepilogato per voi tutto ciò che sappiamo su questo ambizioso capitolo nel nostro recap dedicato.