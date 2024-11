Black Myth: Wukong da ora è gratis in prova su PS Plus Premium

Gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium possono approfittare di un nuovo gioco gratis in prova a sorpresa, sicuramente uno dei più interessanti di questo 2024.

Come segnalato da Push Square, da adesso è disponibile infatti una speciale versione in prova di Black Myth Wukong, l'action RPG di Game Science ha saputo catturare l'attenzione di milioni di appassionati.

Il viaggio del Predestinato è stato anche candidato al GOTY 2024 di The Game Awards, riuscendo però già a vincere questo prestigioso premio ai Golden Joystick Awards: un titolo che adesso avrete la possibilità di provare senza costi aggiuntivi, grazie al servizio in abbonamento di casa Sony.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

La versione dimostrativa di Black Myth: Wukong durerà per due ore intere dall'avvio del gioco, il che significa che sarete in grado di scoprire la maggior parte di ciò che il gioco avrà da offrire durante il primo capitolo.

Una volta completato il periodo di prova, sarà necessario acquistare la versione completa per proseguire l'avventura (potete prenotare l'edizione fisica su Amazon), ma questo test vi permetterà di dare un primo sguardo approfondito a ciò che vi aspetta nella produzione di Game Science.

Come anticipavamo in apertura, si tratta di un vantaggio esclusivamente riservato agli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium: gli utenti Extra ed Essential non potranno purtroppo accedere a questo test.

Se il vostro account è abilitato a PS Plus Premium, potete scaricare la versione in prova di gioco tramite la seguente pagina ufficiale, oppure cercando direttamente Black Myth: Wukong dal PlayStation Store sulle vostre console.

Nel caso siate interessati ad aggiornare la vostra iscrizione, cogliamo l'occasione per segnalarvi che tutti i piani di PlayStation Plus sono in offerta per il Black Friday.

Ma su PlayStation Store potete trovare anche le numerose offerte dedicate su tantissimi dei migliori videogiochi: abbiamo segnalato per voi gli sconti da non lasciarvi scappare.