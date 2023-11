Con l'avvicinarsi del Black Friday, Mediaworld ha preso l'iniziativa di sorprendervi con una collezione di offerte esclusive che abbiamo evidenziato nel nostro recente articolo dedicato. L'eccezionalità di queste promozioni sta nella loro ampiezza: non si limitano a un frammento dell'assortimento, ma si estendono a una varietà di prodotti di tecnologia all'avanguardia, inclusi smartphone, smartwatch e persino droni, nonché utili elettrodomestici per ogni angolo della casa.

Le offerte sono programmate in più ondate, con le prime occasioni disponibili fino al 12 novembre. È opportuno agire prontamente, poiché gli articoli della fase iniziale potrebbero esaurirsi e non essere più in stock successivamente. Non perdete l'opportunità di acquistare ciò che avete adocchiato. Per facilitare i vostri acquisti, Mediaworld offre inoltre la possibilità di finanziare l'acquisto di numerosi prodotti attraverso comode rate mensili a interesse zero.

Date le numerose opzioni disponibili, che coprono una vasta gamma di categorie, abbiamo selezionato per voi 7 offerte imperdibili del Black Friday di Mediaworld. Ogni prodotto è accompagnato da una descrizione dettagliata, una rappresentazione grafica e un pulsante di acquisto diretto per una shopping experience senza intoppi.

Black Friday Mediaworld: 7 imperdibili offerte!

Auricolari true wireless JBL Wave 100

Gli auricolari TWS JBL Wave 100 rappresentano un'alternativa di qualità eccellente che non teme il confronto con i dispositivi di fascia alta presenti sul mercato. Il loro design leggero e l'ergonomia li rendono un compagno ideale da portare con sé in ogni momento della giornata, dal tragitto mattutino verso scuola o ufficio, fino agli esercizi in palestra. Raccomandiamo vivamente i JBL Wave 100 a chi è costantemente in movimento, professionisti e lavoratori, che beneficeranno di un'incredibile autonomia complessiva di 15 ore—5 ore garantite dagli auricolari stessi e altre 10 dalla custodia di ricarica. Approfittate dell'offerta esclusiva su Mediaworld, dove potrete acquistarli al prezzo speciale di 29€, rispetto al prezzo ordinario di 39€.

Smart TV Panasonic TX-55MZ800E da 55"

La smart TV Panasonic TX-55MZ800E da 55" è ora disponibile al prezzo straordinario di 999€, ben al di sotto del suo valore abituale di 1.239,99€. Si tratta di un'occasione imperdibile per acquistare un prodotto dal rendimento eccellente, che regge il confronto con le migliori smart TV del mercato. Con il suo imponente schermo da 55 pollici, questa TV è l'ideale per chi possiede un ampio soggiorno o aspira a ricreare un'esperienza di home cinema autentica nel proprio angolo di casa. L'esperienza utente è resa ulteriormente intuitiva e interattiva grazie all'integrazione con Google TV e ai comandi vocali, che semplificano la ricerca dei contenuti. Per gli appassionati di videogiochi, questa TV rappresenta una scelta vincente: la modalità game ottimizza la fluidità di gioco, assicurando sessioni immersive e senza interruzioni.

Apple Watch Serie 9

Apple Watch Serie 9 si colloca al vertice della categoria degli smartwatch, rappresentando l'apice della tecnologia indossabile per gli amanti del brand Apple. Questo modello è celebrato per la sua eccelsa qualità costruttiva e la leggendaria durata, fattori che hanno reso Apple un punto di riferimento nel settore. La sinergia con gli smartphone della mela morsicata è senza pari, offrendo un'esperienza utente fluida e coerente. Gli innumerevoli programmi dedicati al benessere e al fitness lo rendono lo strumento ideale per coloro che sono impegnati nel percorso di mantenimento o miglioramento della propria forma fisica. Con l'Apple Watch Serie 9, è possibile tenere sotto controllo parametri vitali quali il tasso di ossigenazione del sangue e la frequenza cardiaca, fondamentali per una vita attiva e consapevole. Questo dispositivo non è solo un concentrato di tecnologia per il fitness, ma si distingue anche per la sua velocità, potenza e versatilità, posizionandosi come la scelta preminente per chi cerca il non plus ultra dagli smartwatch. Inoltre, è disponibile ad un prezzo vantaggioso di 469€, rispetto al normale listino di 489€, rendendo il top di gamma più accessibile.

Smartwatch Amazfit GTS3

Per chi è alla ricerca di uno smartwatch versatile e compatibile con una vasta gamma di dispositivi Android, senza gravare eccessivamente sul budget, il modello Amazfit GTS3 rappresenta una scelta eccellente. Attualmente disponibile su Mediaworld al costo di soli 109€, scontato dal prezzo di listino di 117,99€, questo smartwatch unisce stile ed efficienza economica. Con un design leggero e raffinato, l'Amazfit GTS3 è progettato per resistere a graffi e segni del tempo, facendolo spiccare come un orologio ideale per l'accompagnamento quotidiano. Arricchito dall'integrazione con Alexa, offre l'accessibilità e la praticità dei comandi vocali, elevando l'esperienza utente a nuovi livelli di comodità. Sportivi e attenti alla forma fisica troveranno in questo smartwatch un alleato prezioso, grazie ai suoi oltre 150 programmi sportivi pensati per tracciare e stimolare il miglioramento continuo delle prestazioni. Il GTS3 è quindi raccomandato non solo agli atleti ma anche a coloro che ambiscono a un più attivo stile di vita.

Samsung Galaxy Tab A8

Il Samsung Galaxy Tab A8 emerge come una scelta ideale per chi è alla ricerca di un tablet dalla solida performance nella fascia media del mercato. Questo dispositivo si rivela un compagno quotidiano versatile, perfettamente adatto sia all'intrattenimento sia come strumento di supporto accademico e professionale, con la sua capacità di gestire documenti, e-book e appunti con facilità e rapidità. Il punto di forza del Galaxy Tab A8 sta nella sua eccellente predisposizione per l'intrattenimento multimediale. È inoltre arricchito da Samsung TV Plus, che fornisce un'ampia varietà di contenuti televisivi gratuiti da godere in ogni momento e luogo. E per gli appassionati di cinema e serie TV, la compatibilità con app di streaming popolari come Netflix e Prime Video rappresenta un valore aggiunto non indifferente. Mediaworld presenta questo eccellente tablet a un prezzo competitivo di soli 169€, consentendo un risparmio immediato rispetto al prezzo originale di 179,99€.

Notebook gaming MSI Katana GF76

MSI Katana GF76 è un notebook gaming che combina potenza e precisione, progettato per immergerti completamente nelle vostre sessioni di gioco. Dotato di un ampio e coinvolgente display da 17,3 pollici, questo laptop garantisce un'esperienza visiva di primo livello, perfetta per apprezzare ogni dettaglio grafico con la massima fluidità. Al cuore del sistema batte un processore Intel Core i7-12700H, che offre prestazioni elevate e gestione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per le lunghe maratone di gioco e per il multitasking esigente. La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 si integra perfettamente con il processore, assicurando immagini nitide, colori vividi e una resa grafica di qualità superiore, che valorizza ogni tipo di gioco, dai titoli AAA agli esports. Attualmente, MSI Katana GF76 è offerto a un prezzo eccezionale di 899,99€. Questo prezzo rappresenta un notevole risparmio rispetto al prezzo di listino abituale di 999€, rendendolo un'opzione altamente competitiva per chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo nel panorama dei notebook da gioco.

Soundbar Samsung HW-Q700C/ZF

Chiudiamo questa nostra selezione delle 7 offerte da non perdere su Mediaworld con la soundbar Samsung HW-Q700C/ZF, scelta raffinata per gli appassionati di audio che desiderano elevare l'esperienza sonora del loro home entertainment senza sforare il budget. Progettata come una combinazione di soundbar e subwoofer, questa unità è pensata per offrire un miglioramento significativo della qualità audio del televisore, rendendo ogni dettaglio audio distintamente chiaro e potente​. Con una configurazione di canali 3.1.2, supporto per Dolby Atmos e DTS:X, questa soundbar è in grado di fornire un suono tridimensionale che emula l'esperienza di un cinema direttamente nel comfort del tuo soggiorno​​. La soundbar Samsung HW-Q700C/ZF vi consente di godere di un'esperienza sonora di alto livello senza occupare troppo spazio e, soprattutto, senza spendere troppo: infatti, su Mediaworld la trovate a soli 349€ invece di 449,99€.

