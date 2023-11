Black Friday di Xbox Store: i migliori giochi a meno di 20 euro

L'arrivo del Black Friday ha permesso di poter approfittare di tantissime offerte sui prodotti più diversi: tra questi ovviamente vi sono anche i videogiochi, dato che i principali store online hanno deciso di unirsi a questa iniziativa.

Insieme a PlayStation e Nintendo, anche Microsoft con il suo Xbox Store ha deciso di proporre tantissimi giochi in offerta, con prezzi imperdibili sia su giochi di terze parti che esclusivi, come vi avevamo raccontato nella nostra notizia dedicata.

Ma le offerte del Black Friday sono anche un'occasione imperdibile per chiunque voglia espandere il proprio catalogo digitale su Xbox Series X e Series S (la trovate su Amazon), dato che sono disponibili grandi perle sotto i 20 euro.

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo dunque deciso di selezionare per voi i migliori giochi economici che potete acquistare su Xbox Store grazie a queste promozioni:

Black Friday: migliori giochi sotto i 20 euro su Xbox Store

Alan Wake a 6,59€ (anziché 19,99€)

a 6,59€ (anziché 19,99€) A Plague Tale: Innocence a 11,99€ (anziché 39,99€)

a 11,99€ (anziché 39,99€) Assassin's Creed Valhalla a 17,49€ (anziché 69,99€)

a 17,49€ (anziché 69,99€) Batman: Arkham Knight a 5,24€ (anziché 34,99€)

a 5,24€ (anziché 34,99€) BioShock: The Collection a 9,99€ (anziché 49,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) Blue Dragon a 6,59€ (anziché 19,99€)

a 6,59€ (anziché 19,99€) Borderlands 3 a 10,49€ (anziché 69,99€)

a 10,49€ (anziché 69,99€) Control Ultimate Edition a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Dark Souls Remastered a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Deathloop a 13,99€ (anziché 69,99€)

a 13,99€ (anziché 69,99€) Devil May Cry 5 Special Edition a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) Dragon's Dogma: Dark Arisen a 3,74€ (anziché 24,99€)

a 3,74€ (anziché 24,99€) Fallout 4: Game of the Year a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Far Cry 6 a 17,49€ (anziché 69,99€)

a 17,49€ (anziché 69,99€) LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a 17,99€ (anziché 59,99€)

a 17,99€ (anziché 59,99€) Life is Strange: True Colors a 17,99€ (anziché 59,99€)

a 17,99€ (anziché 59,99€) Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) The Elder Scrolls V: Skyrim Special a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) The Witcher 3: Wild Hunt Complete a 14,99€ (anziché 49,99€)

a 14,99€ (anziché 49,99€) Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy a 17,49€ (anziché 49,99€)

Ovviamente si tratta come sempre di una selezione parziale, motivo per il quale vi consigliamo di consultare tutti i giochi disponibili in offerta al seguente indirizzo.

Se siete alla ricerca di altri giochi in sconto da recuperare per il Black Friday a piccoli prezzi, abbiamo elencato per voi anche i migliori giochi a meno di 20 euro su PlayStation Store e le perle a meno di 5 euro su Nintendo eShop.