Xbox Store, sconti fino al 95% per il Black Friday: ecco i migliori

Da oggi è ufficialmente partito il Black Friday, con tantissime offerte imperdibili per poter acquistare i vostri prodotti preferiti: Xbox Store ha deciso di unirsi all'iniziativa proponendo in sconto oltre 1000 giochi, con riduzioni di prezzo addirittura fino al 95%.

Nelle scorse giornate vi avevamo segnalato come gli sconti settimanali sembrassero ridotti di numero rispetto al solito, anticipando che con molta probabilità Microsoft voleva riservare tutte le novità più interessanti proprio nella giornata odierna.

E infatti è stato proprio così: la casa di Redmond conferma di aver messo a disposizione numerose offerte sui giochi più interessanti per Xbox Series X (la trovate in offerta per il Black Friday su Amazon) e Series S.

Segnaliamo ad esempio le offerte del 30% e del 40% rispettivamente su Mortal Kombat 1 e Street Fighter 6: entrambi titoli imperdibili per i fan dei picchiaduro.

Troverete anche molti dei giochi più apprezzati del 2023: alcuni esempi sono Hogwarts Legacy, Dead Space Remake, Resident Evil 4 Remake ed Assassin's Creed Mirage.

Ovviamente, non mancheranno anche esclusive Xbox come Hi-Fi Rush, Forza Motorsport e Starfield, tra i titoli che hanno segnato maggiormente l'anno delle console di casa Microsoft: potete trovare tutti gli sconti disponibili per il Black Friday al seguente indirizzo, anche se le cifre finali segnalate valgono per il mercato americano.

Di seguito invece, per aiutarvi maggiormente nella vostra scelta, vi segnaleremo quelli che riteniamo essere i migliori sconti offerti da Xbox Store:

Black Friday: migliori sconti su Xbox Store

A Plague Tale: Requiem — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Assassin's Creed Mirage — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Assassin's Creed Mythology (Origins + Odyssey + Valhalla) — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Batman: Arkham Knight — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Borderlands 3 — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Cyberpunk 2077 — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Dead Island 2 Deluxe — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Dead Space Remake — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Diablo IV — Sconto del 40%

— Sconto del 40% EA Sports FC 24 — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Forza Motorsport Premium — Sconto del 10%

— Sconto del 10% Grand Theft Auto V (XSX) — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Hellblade — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Hi-Fi Rush Deluxe — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Hogwarts Legacy (XSX) — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Mass Effect Legendary Edition — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Mortal Kombat 1 — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Psychonauts 2 — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Resident Evil 4 Remake Deluxe — Sconto del 35%

— Sconto del 35% Red Dead Redemption 2 — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Sekiro: Shadows Die Twice GOTY — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Starfield — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Star Wars: Squadrons — Sconto del 95%

— Sconto del 95% Street Fighter 6 — Sconto del 40%

— Sconto del 40% The Witcher 3: Wild Hunt Complete — Sconto del 70%

Ovviamente questi sono solo alcuni piccoli esempi, ma consultando la lista completa potrete trovare tantissime altre offerte a tempo limitato.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che, se siete iscritti a Xbox Game Pass, potete approfittare dei nuovi weekend gratuiti su console.

Segnaliamo inoltre che da oggi troverete incluso sul servizio in abbonamento anche uno spin-off di Persona 5, direttamente al day-one.