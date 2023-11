Black Friday di PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 20 euro

Le attesissime offerte del Black Friday sono già iniziate e rappresentano un'occasione imperdibile per poter acquistare a prezzi imbattibili i vostri videogiochi preferiti.

PlayStation Store ha deciso di proporre tantissimi titoli a prezzi davvero vantaggiosi, che includono non solo alcuni dei tripla-A più apprezzati del 2023, come vi abbiamo già segnalato nella nostra notizia dedicata, ma anche tante perle che nessun appassionato dovrebbe lasciarsi sfuggire.

Di conseguenza, potrete trovare anche tanti giochi acquistabili a meno di 20 euro (trovate una gift card dedicata su Amazon): occasioni semplicemente interessanti per aumentare il vostro catalogo digitale senza dover alleggerire eccessivamente il vostro portafogli.

Per aiutarvi nella vostra ricerca di offerte, abbiamo dunque deciso di proporvi una nostra personale selezione con i migliori giochi economici disponibili su PlayStation Store:

Black Friday: migliori giochi sotto i 20 euro su PlayStation Store

Assassin's Creed Odyssey Gold a 19,99€ (anziché 99,99€) - Sconto dell'80%

a 19,99€ (anziché 99,99€) - Sconto dell'80% Battlefield 2042 PS5 a 19,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 75%

a 19,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 75% Bloodborne a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Borderlands 3: Super Deluxe a 19,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 75%

a 19,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 75% Dark Souls Remastered a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Dragon Ball Z: Kakarot a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Fallout 4: Game of the Year a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Final Fantasy VII Remake Intergrade a 18,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 62%

a 18,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 62% God of War Digital Deluxe a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50% Gotham Knights a 18,74€ (anziché 74,99€) - Sconto del 75%

a 18,74€ (anziché 74,99€) - Sconto del 75% Grand Theft Auto V PS5 a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% It Takes Two a 11,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70%

a 11,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70% LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a 17,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 70%

a 17,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 70% Raccoon City Edition (Resident Evil 2+3) a 14,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 75%

a 14,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 75% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Sifu a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Star Wars Jedi: Fallen Order a 9,99€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'80%

a 9,99€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'80% The Elder Scrolls V: Skyrim Special a 7,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'80%

a 7,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'80% The Witcher 3: Wild Hunt Complete a 14,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 70%

a 14,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 70% WWE 2K23 a 19,59€ (anziché 69,99€) - Sconto del 72%

Trattandosi ovviamente di una selezione parziale, il nostro consiglio resta quello di consultare la lista completa di giochi disponibili a meno di 20 euro direttamente al seguente indirizzo.

Ma ricordiamo che non ci sono soltanto giochi tra le offerte di PlayStation Store, se non siete ancora iscritti, o volete aggiornare il vostro abbonamento a un piano più elevato, potete approfittare anche delle nuove promozioni di PlayStation Plus.

Inoltre, se siete maggiormente interessati alle produzioni indipendenti, vi consigliamo di tenere d'occhio i saldi Indie ancora disponibili.