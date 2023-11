Black Friday Amazon: porta a casa due Echo Show 5 pagandone solo uno!

Con l'avvicinarsi del Black Friday 2023, l'anticipazione cresce, e anche se Amazon non ha ancora annunciato le date ufficiali delle sue promozioni di fine anno, molte offerte stanno già venendo lanciate per premiare la fedeltà dei clienti.

Tra le novità più interessanti, spicca una promozione imperdibile che riguarda l'Echo Show 5 di nuova generazione, uno dei prodotti più popolari su Amazon. Utilizzando il codice ECHOSHOW5, è possibile accedere a una vantaggiosa formula 2x1, ottenendo due Echo Show 5 al prezzo di uno, a soli 109,98€.

Echo Show 5, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Echo Show 5, dotato di uno schermo touch da 5 pollici dai colori vivaci, si rivela un acquisto ideale per chi sta costruendo un ecosistema domotico in casa. Grazie al suo display, funge da hub centrale per gestire una varietà di dispositivi smart, dalle semplici lampadine ai sistemi di sicurezza più sofisticati. Le sue funzionalità si estendono anche alla riproduzione di notizie, musica e video, sfruttando le capacità quasi illimitate di Alexa, rendendolo un dispositivo estremamente utile per una vasta gamma di utenti.

Il prezzo è eccezionale, equiparabile al minimo storico di 54,99€ registrato durante le Offerte di Settembre di Amazon. Acquistando con il coupon, ciascun Echo Show 5 viene a costare 54,99€. Sebbene l'acquisto sia vincolato a due unità, la coppia può rivelarsi pratica per chi dispone di una rete domotica estesa.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

