Diversi rivenditori hanno esteso le loro promozioni del Black Friday, offrendo ai clienti l'opportunità di acquistare una varietà di prodotti a prezzi ridotti. Tra questi spicca Amazon, che continua a sorprendere con sconti eccezionali. In questo articolo, abbiamo selezionato per voi i 10 migliori affari che Amazon offre ancora.

Va notato, però, che la durata di questi sconti straordinari è incerta. Pertanto, consigliamo di effettuare i propri acquisti il prima possibile, prima che le scorte si esauriscano o che le promozioni terminino.

Black Friday 2023: le offerte ancora attive su Amazon

Echo Pop

Amazon Echo Pop è un altoparlante smart di dimensioni compatte, parte della famiglia di dispositivi Echo. Questo modello si distingue per il suo design semi-circolare, diverso dalla forma a sfera completa degli altri Echo. È dotato di tre pulsanti fisici per il controllo del volume e la disattivazione del microfono. L'Echo Pop integra l'assistente vocale Alexa, permettendo agli utenti di accedere a varie funzionalità come riproduzione di musica, controllo di dispositivi smart home, ottenimento di informazioni e molto altro tramite comandi vocali. Nonostante le sue dimensioni ridotte, l'Echo Pop è in grado di offrire un suono pieno e di qualità, rendendolo un'opzione ideale per chi cerca un dispositivo smart speaker base ma funzionale.

Amazon Fire TV Stick

L'articolo più acquistato in assoluto nel corso del periodo del Black Friday dai lettori di Spaziogames è stato l'Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa, dispositivo di streaming multimediale che si collega alla porta HDMI del televisore. Offre l'accesso a una vasta gamma di contenuti online, tra cui servizi di streaming come Amazon Prime Video, Netflix, YouTube e molti altri. La particolarità di questo modello è il telecomando vocale Alexa integrato, che permette di utilizzare comandi vocali per la ricerca di contenuti, il controllo della riproduzione, e la gestione di dispositivi smart home compatibili. È ideale per chi cerca una soluzione semplice e intuitiva per lo streaming di contenuti multimediali.

Echo Dot con orologio

Questo avanzato altoparlante smart rappresenta l'ideale per chi desidera un dispositivo all'avanguardia con funzionalità aggiuntive. La qualità sonora è stata notevolmente perfezionata rispetto alle versioni precedenti, e, in più, questo modello include un utile orologio digitale integrato. Potrete anche visualizzare sul migliorato schermo LED informazioni come le previsioni meteorologiche e le impostazioni delle sveglie. Grazie alla presenza di Alexa, gestire gli altri dispositivi smart della casa sarà un gioco da ragazzi. Con uno sconto del 40%, il prezzo scende da 74,99€ a soli 44,99€.

Echo Dot (5° generazione)

Echo Dot di 5ª generazione è un altoparlante smart compatto di Amazon, che integra l'assistente vocale Alexa. Questo modello, aggiornato nel 2022, presenta diverse innovazioni rispetto alle generazioni precedenti. Tra le sue caratteristiche principali vi sono un sensore termico e un accelerometro che supportano i controlli gestuali. L'Echo Dot di 5ª generazione offre connettività Bluetooth 5.0 e Wi-Fi, garantendo una connessione stabile e veloce per lo streaming di musica e l'interazione con altri dispositivi smart. È disponibile in varie colorazioni, inclusa l'opzione antracite, e presenta un design elegante e moderno che si adatta facilmente a diversi ambienti domestici. Questo dispositivo è ideale per coloro che cercano un assistente vocale smart per la gestione di attività quotidiane, l'ascolto di musica, l'accesso a notizie e informazioni, e il controllo di dispositivi smart home compatibili.

Super Mario Bros. Wonder

Al secondo posto troviamo Super Mario Bros. Wonder, ultimo capitolo della celeberrima serie per Nintendo Switch. Questo gioco porta una ventata di novità nel classico universo di Super Mario, introducendo personaggi giocabili come la Principessa Peach, la Principessa Daisy e Yoshi, oltre ai familiari Mario e Luigi. Super Mario Bros. Wonder conserva l'essenza dei classici giochi di piattaforma 2D di Mario, ma aggiunge elementi di cooperazione, permettendo ai giocatori di unirsi in avventure ricche di sfide e divertimento. Con la sua grafica vivace e gameplay intuitivo, questo gioco è una nuova aggiunta entusiasmante alla serie Super Mario, promettendo ore di divertimento sia per i fan di lunga data sia per i nuovi giocatori.

Spazzolino elettrico iO 6 + Echo Pop

Questo pacchetto rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca di ottenere un notevole risparmio acquistando insieme due prodotti straordinari che rispondono a necessità diverse. A soli 119,99€, invece dei 149,01€ originali, potrete usufruire di uno sconto del 19% e portarvi a casa sia l'Oral-B io 6 che un eccellente Echo Pop. L'Oral-B è noto per produrre alcuni dei migliori spazzolini elettrici sul mercato, il che è già una garanzia di qualità. Questo modello, dotato di intelligenza artificiale, riconosce il vostro stile di spazzolamento, guidandovi verso una pulizia più efficace. All'interno della confezione troverete anche una comoda custodia, rendendolo perfetto anche per chi viaggia frequentemente. Inoltre, considerando che l'Echo Pop ha un valore di 54,99€, questo kit rappresenta un'offerta imperdibile.

Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition

Sequel di Mario + Rabbids Kingdom Battle, Mario + Rabbids Sparks of Hope Cosmic Edition è un crossover tra i franchise di Super Mario di Nintendo e Rabbids di Ubisoft. In questa edizione, i giocatori intraprendono un'avventura dinamica per salvare e proteggere i potenti Spark, creature che uniscono le abilità di Mario e dei Rabbids. Il gameplay combina elementi di strategia e azione, con una serie di battaglie tattiche che richiedono di utilizzare abilmente le abilità dei personaggi e dei loro alleati Spark. I giocatori affronteranno sia avversari già noti nei franchise di Mario e Rabbids sia nemici mai visti prima, sfruttando poteri incredibili e strategie diverse per avere successo nelle varie sfide. La Cosmic Edition include contenuti aggiuntivi esclusivi, rendendo l'esperienza di gioco ancora più ricca e coinvolgente.

HyperX Cloud Stinger

Le HyperX Cloud Stinger sono delle ottime cuffie cablate p er chi vuole un'esperienza di gioco di qualità, senza preoccuparsi del rumore esterno. Dotate di microfono, posto con un'asta sul padiglione sinistro, sono realizzate con cuscinetti in memory foam per adattarsi alle vostre orecchie, mentre le finiture sono in similpelle, per un feeling di alta qualità.

Dragon Ball Z Kakarot

Dragon Ball Z: Kakarot per PS5 è un action RPG che porta i giocatori nel cuore dell'universo di Dragon Ball Z. Il gioco offre un'esperienza immersiva e fedele alla serie originale, permettendo ai giocatori di vivere le storie epiche di Goku e altri personaggi iconici. Con una combinazione di combattimenti emozionanti, esplorazione di ampi mondi e interazioni con i personaggi, Dragon Ball Z: Kakarot offre un tuffo approfondito nella saga di Dragon Ball Z. La versione per PS5 garantisce una grafica ottimizzata e un gameplay fluido, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco. Questo titolo è ideale sia per i fan di lunga data della serie che per i nuovi giocatori, offrendo un modo unico di rivivere le avventure classiche di Goku e compagni con un'immersività senza precedenti.

Yankee Candle

Chiudiamo la nostra selezione delle migliori offerte del Black Friday non con un singolo prodotto, ma con una serie di promozioni eccezionali. Sul nostro sito, infatti, troverete una vasta gamma di candele profumate Yankee Candle a prezzi straordinari, con sconti che raggiungono il 37%. Tra le varie opzioni disponibili, ci sono candele di diverse fragranze e dimensioni, per andare incontro a ogni vostra esigenza. Questa può essere l'occasione perfetta per acquistare una o più candele da regalare a chi tenete per il Natale. Grazie a questi sconti, potrete anche permettervi di comprare più prodotti, rendendo questa un'opportunità imperdibile per ottenere articoli di alta qualità a prezzi molto vantaggiosi.

