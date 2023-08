Beyond Good & Evil starebbe per tornare, ma non col sequel

Beyond Good & Evil 2 è ormai sparito dalla circolazione, visto che negli ultimi mesi abbiamo assistito a un silenzio assordante sulla nuova avventura.

Tralasciando il successo di giochi come Assassin's Creed Valhalla (che trovate su Amazon) sembra che molti altri progetti siano spariti nel nulla.

Una situazione diventata ancora più evidente dopo il rinvio di Skull and Bones e l'annunciata cancellazione di 3 giochi in sviluppo.

Un silenzio interrotto soltanto poche ore fa, visto che Ubisoft sarebbe in procinto di rilasciare una Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition.

Come riportato anche da Nintendo Life, l'ente ESRB nordamericano ha recentemente classificato l'Anniversary Edition del classico gioco per diverse piattaforme, tra cui Nintendo Switch.

Il gioco d'azione e avventura è classificato "E10+" e contiene sangue e violenza fantasy. Ecco un riepilogo della classificazione, che contiene un po' di informazioni su questa versione non ancora annunciata:

Si tratta di un gioco d'azione e avventura in cui i giocatori assumono il ruolo di un reporter accompagnato da un compagno simile a un maiale che indaga su una cospirazione sul pianeta Hillys.

Da una prospettiva in terza persona, i giocatori esplorano luoghi di fantasia, fotografano prove, risolvono enigmi e combattono contro robot e nemici alieni. I combattimenti sono a volte veloci, con i giocatori che usano armi da mischia (ad esempio, bastoni, torce) per colpire nemici stilizzati che generalmente si spezzano o svaniscono in sbuffi di fumo. Uno scontro con un boss raffigura un alieno simile a un calamaro pugnalato all'occhio, con effetti splatter giallo-verdi.