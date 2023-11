Alla fine, Beyond Good and Evil potrebbe tornare davvero... ma non con il sequel

Mentre sembrano ormai essersi quasi completamente perse le tracce — e forse anche le speranze — di rivedere presto Beyond Good and Evil 2, pare che Ubisoft non si sia dimenticata totalmente del brand, preparandosi a festeggiare il 20esimo anniversario con un lancio a tema.

Il capitolo originale della casa di Assassin's Creed (trovate Mirage su Amazon) uscì infatti nel 2003 e oggi è diventato un vero e proprio gioco di culto, ma proprio per questo motivo potrebbe essere difficile convincere un nuovo utente a dargli una possibilità.

In attesa di avere notizie sul misterioso sequel, sembra che Ubisoft si sia lasciata scappare l'effettiva esistenza di una nuova edizione di questo grande classico, trapelata a causa di aggiornamenti arrivati per errore su molti dei suoi giochi.

Nel forum Reddit GamingLeaksAndRumors diversi utenti hanno fatto notare che è arrivato un aggiornamento misterioso su diverse copie Steam di titoli della compagnia, come Assassin's Creed Odyssey e Watch Dogs.

L'unico cambiamento era l'introduzione di un file chiamato "BGE.exe", la cui descrizione appare decisamente molto interessante: "Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition".

Questa edizione era già stata trapelata tramite alcuni rating ufficiali, ma non era ed è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale da parte di Ubisoft. In ogni caso, sembrerebbe essersi trattato di un errore, perché pochi istanti dopo le segnalazioni è arrivato un ulteriore aggiornamento per rimuoverne ogni traccia.

Tuttavia, non prima che quei pochi fortunati utenti ne conservassero le prove: tra i giochi coinvolti vi era anche Splinter Cell Convinction, i cui cambiamenti sono stati segnalati anche dalla nota piattaforma SteamDB.

Che l'annuncio di questa nuova edizione di Beyond Good and Evil sia imminente, magari proprio ai prossimi The Game Awards? Difficile saperlo con certezza, ma non possiamo fare altro che incrociare le dita: vi terremo informati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che, intanto, Beyond Good and Evil 2 ha già superato il poco invidiabile record di videogioco rimasto in sviluppo da più tempo, battendo anche Duke Nukem Forever. E se consideriamo la qualità di quel titolo, probabilmente c'è poco di cui essere contenti.

Ubisoft continua comunque a sostenere che la produzione va avanti: solo lo scorso anno, del resto, è stata finalmente scelta la nuova lead writer del progetto.