Beyond Good & Evil Remaster sarebbe sempre più vicino

A novembre dello scorso anno, Ubisoft ha confermato l'esistenza di Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition.

Il publisher francese ha reso noto che i primi dettagli ufficiali sarebbero stati rilasciati successivamente nei primi mesi del 2024, quindi ormai ci siamo quasi.

La casa di Assassin's Creed (trovate l'ultimo capitolo, AC Mirage, su Amazon) sta per riproporre l'avventura di Jade sulle console di ultima generazione.

Ora, come riportato anche da Destructoid, il titolo Ubisoft è stato inserito nell'elenco di classificazione coreanano.

Il Game Rating and Administration Committee (in breve GRAC) ha inserito Beyond Good & Evil nel proprio sito web, assegnandogli un 12+.

Sebbene il sito sia in coreano, il titolo vero e proprio è scritto in inglese e si riferisce a Beyond Good and Evil Remaster.

L'annuncio è stato aggiunto il 16 febbraio scorso, quindi di fatto è da considerarsi piuttosto recente.

Certo, sapevamo già che il gioco era piuttosto vicino, visto che Ubisoft stessa lo ha confermato. L'originale è uscito nel novembre 2003, quindi in effetti la casa transalpina ha già "sforato" di un anno di festeggiamenti.

Il remaster porterà probabilmente una sostanziale modifica dei comandi per renderli più moderni (molte cose sono cambiate nel mondo dei videogiochi negli ultimi due decenni) e, naturalmente, una grafica maggiormente al passo coi tempi (magari come accaduto con il recente remaster della trilogia classica di Tomb Raider).

Non ci resta quindi che attendere un annuncio definitivo, magari accompagnato dalla tanto bramata data di rilascio ufficiale.

La sua esistenza era già trapelata da una prima classificazione ufficiale e da misteriosi aggiornamenti su molteplici giochi Ubisoft, ma adesso l'uscita sembra davvero vicina.

Invece, per quanto riguarda Beyond Good & Evil 2? Purtroppo al momento in cui scriviamo non vi è ancora nessuna novità, sebbene Ubisoft continui a sostenere ufficialmente che i lavori sul gioco non si sono mai fermati. Insomma, la speranza è l'ultima a morire.