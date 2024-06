Beyond Good & Evil 2 è "vivo" nel remaster in uscita

L'imminente Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition di Ubisoft conterrà a quanto pare un "collegamento narrativo" al sequel in sviluppo da tempo, e di cui oggi sappiamo pochissimo.

Con Ubisoft ormai di nuovo all'attivo con giochi come Assassin's Creed Shadows (potete prenotarlo su Amazon) e Star Wars Outlaws, il ritorno di Beyond Good & Evil è comunque cosa gradita.

Advertisement

Peccato solo che del sequel si siano ormai perse le tracce da troppi anni, cosa questa che ha lasciato presagire il peggio.

Ora, come riportato anche da VGC, la versione aggiornata del gioco d'azione e avventura del 2003 includerà una nuova caccia al tesoro in cui i giocatori potranno scoprire di più sull'infanzia della protagonista Jade grazie a ricompense cosmetiche.

«Questa nuova missione esclusiva rivela anche il legame narrativo con Beyond Good & Evil 2, dimostrando il costante impegno di Ubisoft nei confronti del franchise», ha dichiarato Ubisoft.

Ubisoft ha annunciato per la prima volta il sequel, Beyond Good & Evil 2, con un trailer nel 2008. A questo è seguito quasi un decennio di silenzio, prima che il gioco riemergesse all'E3 2017, quando il publisher d'oltralpe ha rivelato che avrebbe assunto la forma di un prequel.

Ubisoft ha tenuto un livestream di Beyond Good and Evil 2 prima dell'E3 2019, ma il gioco non è apparso in fiera.

La presentazione ha rivelato che un nuovo studio Ubisoft, senza nome, si sarebbe unito ai cinque - Barcellona, Bordeaux, Mainz, Montpelier e Sofia - già al lavoro sul gioco.

Speriamo quindi che questa sia finalmente la volta buona e che il sequel non sparisca di nuovo nel nulla come accaduto negli anni precedenti.

Ricordiamo che già lo scorso anno era stata svelata una versione rimasterizzata del Beyond Good & Evil originale per celebrare il 20esimo anniversario, resa improvvisamente giocabile per alcuni utenti e poi rimossa da Ubisoft senza un perché.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition sarà in ogni caso disponibile su tutte le piattaforme il 25 giugno prossimo.