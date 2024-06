Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition ha una data di uscita!

Dopo essersi fatto attendere un po', Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition si prepara a tornare sugli scaffali (digitali, almeno) grazie alla riedizione che Ubisoft si prepara a pubblicare molto presto con una data di uscita ufficiale.

O meglio, quasi ufficiale.

Come riporta VGC, infatti, sembra che la data sia stata svelata per sbaglio da Ubisoft che, ora, ha rimosso ogni riferimento al gioco.

Alle ore 20:00 di questa sera ci sarà infatti un evento in cui verrà presentato Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. Annunciato ieri, questo speciale livestream serviva proprio a togliere i dubbi da questa riedizione.

Tuttavia Ubisoft si è lasciata scappare l'informazione relativa alla data di uscita, con un post su X che ora è stato cancellato perché caricato probabilmente per errore.

Nel post veniva spiegato chiaramente che Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition sarà disponibile “su tutte le piattaforme” il 25 giugno.

La versione originale del gioco è stata rimossa nelle ultime ore anche dalla piattaforme di vendita ufficiali, proprio a dimostrazione del fatto che una nuova release è vicina in un modo o nell'altro.

A questo punto non ci resta che aspettare l'evento ufficiale per avere una conferma o una smentita, sebbene sia altamente improbabile che Ubisoft si rimangi la parola e le informazioni in modo così eclatante.

L'occasione sarà utile anche per capire in cosa consiste, effettivamente, questa edizione dell'anniversario di Beyond Good & Evil. Sarà un remake, un remaster plus, qualche altra forma di prodotto per commercializzare il titolo? Lo potremmo sapere solo aspettando.

Il publisher di Assassin's Creed (trovate l'ultimo capitolo su Amazon) si prepara a festeggiare un anniversario molto importante per uno dei suoi titoli più iconici.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più: nel frattempo, vi consigliamo di non nutrire troppe speranze per il suo sequel, dopo l'ennesima assenza da un evento ufficiale.