Limited Run Games annuncia oltre 20 edizioni fisiche di videogiochi

I videogiochi in formato fisico continuano a resistere almeno nel mercato dei videogiochi vintage, visto che Limited Run Games ha annunciato nel suo ultimo evento oltre 20 adattamenti in formato fisico di vari titoli del passato.

L'azienda specializzata nelle edizioni da collezione ha tenuto un evento pochissimo tempo fa nel quale, per altro, è stato confermato il ritorno di Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, con tanto di data di uscita definitiva.

Ma non è stato affatto l'unico annuncio, quello del ritorno del titolo di Ubisoft, perché Limited Run Games ha sciorinato una bella lista di nomi.

Le edizioni Limited Run Games dei seguenti giochi saranno pubblicate solo in forma fisica, tra cui:

Assault Suit Leyonos (2024)

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition (12th July 2024)

Bubsy in: The Purrfect Collection (TBA)

C-Smash VRS (2024)

Clock Tower: Rewind (Autumn/Q3 2024)

Cosmic Fantasy Collection 2 (TBA)

Fear Effect (2025)

G.I. JOE: Wrath of Cobra (2025)

Gex Trilogy ((Autumn/Q3 2024)

Hitman: Blood Money Reprisal (Autumn/Q3 2024)

Jay & Silent Bob: Chronic Blunt Punch (2024)

Lollipop Chainsaw RePOP (Summer/Q2 2024)

Ninja Five-O (5th July 2024)

Penny’s Big Breakaway (2024)

Rain World (2024)

Rugrats: Adventures in Gameland (TBA)

Shantae Advance: Risky Revolution (2025)

Starship Troopers: Extermination (Summer/Q2 2024)

Star Wars: Dark Forces Remaster (TBA)

Tomba! Special Edition (1st August, 2024)

Tomba! 2 (TBA)

Toxic Crusaders (2024)

Valis: The Fantasm Soldier Collection 3 (Summer/Q2 2024)

Wolfenstein 2: The New Colossus (Summer/Q2 2024)

Ma non è tutto perché DoubleShake, Fear Effect, Fighting Force Collection Ghost e Renaine usciranno tutti in formato digitale e fisico. Quest'ultimo uscirà nell'autunno del 2024 e il resto l'anno prossimo.

Il publisher di Assassin's Creed (trovate l'ultimo capitolo su Amazon) si prepara a festeggiare un anniversario molto importante per uno dei suoi titoli più iconici con questa nuova edizione. Per altro, la nuova edizione di Beyond Good & Evil avrà anche un collegamento inedito con Beyond Good & Evil 2, ormai scomparso nel nulla.