Bethesda vi chiede come migliorare Oblivion Remastered

Oblivion Remastered si è dimostrato un'esperienza decisamente fedele al capolavoro originale, con tutti i pregi e tutti i suoi bizzarri difetti che lo hanno reso celebre negli anni.

Una strategia che farà decisamente felici i fan più nostalgici, ma che allo stesso tempo sa molto di mezza occasione sprecata, dato che a livello di ottimizzazione si poteva fare decisamente di più — come vi ha raccontato la nostra Stefania Sperandio nella recensione dedicata.

Bethesda aveva ammesso di aver preso questa scelta proprio perché l'intenzione non è mai stata quella di "ricreare" Oblivion, ma questo non significa che lo storico capolavoro non possa essere migliorato in altri aspetti.

Ed è per questo motivo che, come segnalato da Eurogamer, Bethesda ha deciso di rivolgersi direttamente ai propri fan, domandando loro quali migliorie vorrebbero vedere implementate in aggiornamenti futuri di Oblivion Remastered.

Nello specifico, potrete entrare nel server Discord ufficiale di Bethesda (che trovate al seguente indirizzo) per lasciare i vostri suggerimenti, che verranno letti attentamente dagli sviluppatori e valutati di conseguenza.

Tra le novità più richieste della community troviamo un nuovo livello di difficoltà che possa inserirsi nel mezzo tra le due opzioni già presenti: Adept viene infatti reputata troppo facile, ma Expert è considerata allo stesso tempo troppo impegnativa. Verrebbe dunque apprezzata un'opzione "ibrida", simile alle difficoltà "Normale" di altri videogiochi.

Altri suggerimenti riguardano un miglioramento della gestione dei dungeon: molti utenti chiedono non solo che vengano segnalati come già completati con un segnalino, come già accade su Skyrim, ma anche che la mappa riesca a seguirci adeguatamente quando siamo al suo interno, invece di doverci rivolgere continuamente al menù principale.

Come ulteriori richieste particolarmente interessanti vi segnaliamo la possibilità di vedere il peso di un oggetto prima del loot, una modalità foto e magari anche l'abilità di chiamare il proprio cavallo ovunque voi siate.

Pare che Bethesda non stia ignorando nessun feedback o richiesta dei fan, anche se ovviamente non possiamo sapere con certezza quali feature verranno effettivamente implementate.

Tuttavia, se avete in mente qualche suggerimento che possa davvero migliorare la vostra esperienza di gioco, sicuramente tentar non nuoce.

Ricordiamo che Oblivion Remastered è disponibile anche per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), fin dal suo debutto arrivato a sorpresa. O quasi, considerando che non si è trattato esattamente di un segreto ben custodito.

Di sicuro la strategia si è rivelata decisamente vincente, considerando che oltre 4 milioni di giocatori sono già tornati a Cyrodill.