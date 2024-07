Bethesda potrebbe aver "svelato" dove sarà ambientato The Elder Scrolls 6

L'uscita di The Elder Scrolls 6 è ancora molto distante e i suoi dettagli ancora particolarmente scarsi, ma potrebbe essere arrivata una piccola "anticipazione" da Bethesda, stando agli ultimi indizi raccolti dai fan.

Alcuni utenti sono infatti convinti di aver scoperto dove sarà ambientato il successore di Skyrim (che trovate invece su Amazon), attraverso gli aggiornamenti di un profilo che appartiene a un dipendente di Bethesda.

Come segnalato da TweakTown, sul forum Reddit r/TESVI segnalano che uno specifico account su Pinterest di Bethesda si è continuato ad aggiornare con diversi pin legati a Tamriel, nello specifico relativi alla provincia di Hammerfell.

Potrebbe essere dunque proprio questa l'ambientazione di The Elder Scrolls 6: i pin in questione, secondo la teoria dei fan, servirebbero a fornire le giuste ispirazioni per il design del prossimo videogioco di Bethesda.

Ad aumentare ulteriormente la curiosità, va segnalato che pochi istanti dopo che questo post è stato condiviso su Reddit l'account Pinterest in questione è diventato privato e non è più accessibile dal pubblico.

Che i fan siano dunque sulla giusta strada e abbiano scoperto qualche dettaglio di troppo? Ovviamente non possiamo saperlo con certezza, ma di sicuro il tempismo è decisamente sospetto.

In attesa di eventuali comunicati o conferme ufficiali, vi invitiamo come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma dobbiamo ammettere che la provincia di Hammerfell potrebbe essere un'ambientazione particolarmente affascinante per il prossimo capitolo.

Vi terremo prontamente aggiornati non appena avremo ulteriori novità in merito: considerando che sono passati ormai 6 anni dall'annuncio, probabilmente fareste meglio a mettervi comodi e pazientare ancora un po'.

Basti ricordare che è passato così tanto tempo da quel teaser trailer iniziale che perfino Todd Howard ha ammesso di essersi quasi dimenticato della sua esistenza.

Bethesda ha comunque confermato di essere già al lavoro sul prossimo capitolo, ma che comprensibilmente ci vorrà molto tempo prima di poterne sapere di più.