Batman ha trovato la sua nuova voce, forse anche nel mondo dei videogiochi

Suicide Squad: Kill the Justice League è, ora come ora, l'ultima volta che sentiremo il leggendario doppiatore di Batman - ossia Kevin Conroy - riprendere il ruolo del Crociato di Gotham.

Il gioco, che trovate anche su Amazon ormai a prezzo ridicolo, vede infatti la presenza della versione del personaggio vista nella trilogia degli Arkham.

Dopo la morte dell'attore e doppiatore nel 2022, sapevamo che non avremo più sentito l'attore e doppiatore riprendere il ruolo del Cavaliere Oscuro, ad eccezione di alcuni progetti registrati prima della sua triste dipartita.

Ora, come riportato anche da MovieWeb, è stato reso noto il nome del nuovo artista che si occuperà di prendere in mano la pesante eredità di doppiatore ufficiale di Batman.

L'attore che sostituirà il grande Kevin Conroy nella prossima serie animata Batman: Caped Crusader è infatti Hamish Linklater, star di Midnight Mass, il quale presterà la voce a Batman/Bruce Wayne nella serie, descritta come un prequel "spirituale" dell'acclamata Batman: The Animated Series, che vedeva Conroy nel ruolo del Cavaliere Oscuro.

Poco sopra potete vedere il primo teaser di Batman: Caped Crusader, che ci offre un primo assaggio di come Linklater interpreterà l'icona DC.

Anche il resto del cast principale è stato rivelato: Christina Ricci doppierà Selina Kyle/Catwoman, Jamie Chung sarà Harley Quinn e Diedrich Bader, che ha già doppiato Batman in Batman: The Brave and the Bold, interpreterà Harvey Dent.

Il resto del cast è composto da attori come McKenna Grace, Gary Anthony Williams, Toby Stephens, John DiMaggio, Dan Donohue, Jason Watkins e Minnie Driver.

Al momento in cui scriviamo non è chiaro se Hamish Linklater si occuperà di doppiare Batman anche nei prossimi videogiochi dedicati al personaggio, ma considerando che Rocksteady è attualmente al lavoro su "qualcosa" (e che gli Arkham hanno moltissimo delle serie animate di Batman), l'ipotesi è molto valida.

Vero anche che nel prossimo Batman: Arkham Shadow la voce del protagonista sarà invece di Roger Craig Smith, anche se trattandosi di uno spin-off in VR non sappiamo quanto la scelta sia canonica.