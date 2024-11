Batman: Arkham Origins diventa più bello, grazie ai fan

Una nuova mod grafica per Batman: Arkham Origins è stata rilasciata dal modder 'GPUnity', migliorando significativamente l'aspetto visivo del gioco.

La serie regolare si è "conclusa" con Arkham Knight (che trovate su Amazon) ma i fan non hanno mai smesso di toglierli gli occhi di dosso.

Quindi, mentre gli appassionati stanno ora godendo di il nuovo progetto realizzato in VR, ossia Batman: Arkham Shadow, in molti hanno deciso di recuperare il primo prequel.

Come riportato anche da DSO Gaming, la mod per Origins introduce diversi miglioramenti, tra cui la riduzione del banding delle ombre e una migliore qualità complessiva delle stesse.

Tra le principali novità, la mod migliora anche il mantello di Batman e l'effetto di deformazione della neve.

Vengono inoltre aggiunte nuove impostazioni per il campo visivo (FOV), permettendo ai giocatori di personalizzare la visuale per un'esperienza di gioco più confortevole.

Purtroppo la mod non include miglioramenti alle texture del gioco, a differenza di precedenti lavori di GPUnity sugli altri titoli della serie Arkham.

Nonostante ciò, gli effetti visivi apportati contribuiscono a rinnovare l'aspetto di Arkham Origins.

La mod (che trovate gratis qui), così come le precedenti realizzate da GPUnity, dimostra come il lavoro dei modder possa contribuire a mantenere vivi e interessanti anche giochi non recentissimi, offrendo nuovi spunti ai fan per rituffarsi nelle atmosfere di Gotham City.

Ma non solo: sempre GPUnity recentemente aveva rilasciato la versione finale della sua mod per Batman: Arkham Asylum (che già riceve upgrade di un certo livello), che aggiungeva texture in 4K.

Per Batman: Arkham City è invece disponibile la mod "Arkham City Redux", che tra le altre cose aggiunge il supporto a DirectX 11.

Restando in tema, avete letto che, secondo alcune indiscrezioni, Rocksteady sarebbe già al lavoro su un remake del primo capitolo della saga di Batman: Arkham? Leggi tutti i dettagli del caso nella nostra notizia.