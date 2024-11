Batman Arkham Asylum Remake potrebbe essere in sviluppo

Il flop di Suicide Squad avrebbe convinto definitivamente Warner Bros. e Rocksteady a tornare alle proprie origini, con nuovi videogiochi dedicati direttamente all'Uomo Pipistrello.

È stato lo stesso publisher ad ammettere di voler continuare a puntare fortemente sui videogiochi, sottolineando anche un focus ritrovato sui supereroi DC e, in particolar modo, proprio con nuovi giochi di Batman.

Al momento non sono stati annunciati nuovi titoli con Bruce Wayne protagonista, ma il suo ritorno da protagonista potrebbe arrivare con il remake di quello che, probabilmente, è stato il suo videogioco più importante degli ultimi anni.

Come segnalato sul forum Reddit GamingLeaksAndRumors, la youtuber e insider Vera Dark sostiene che Rocksteady avrebbe già ricevuto il via libera per lo sviluppo di Batman Arkham Asylum Remake, rifacimento del primo capitolo dell'amatissima saga (trovate la trilogia su Amazon).

Batman Arkham Asylum ha recentemente festeggiato il suo quindicesimo anniversario, il che lo renderebbe un candidato ideale per un remake: sarebbe sicuramente interessante vedere implementate alcune delle idee viste all'interno dei sequel, insieme a ulteriori piccoli accorgimenti.

Warner Bros. ha reso più che evidente l'intenzione di puntare ancora fortemente sul Crociato Incappucciato, ma non possiamo ovviamente sapere con certezza se questo remake sia davvero la strada che Rocksteady e il publisher hanno deciso di intraprendere.

C'è da dire che, se prendiamo in considerazione il flop disastroso di Suicide Squad, la mossa potrebbe rappresentare anche il proverbiale "ramoscello d'ulivo" di Rocksteady per provare a riconquistare i suoi fan.

Per il momento, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: qualora dovessero arrivare conferme o smentite sulla vicenda, vi aggiorneremo come sempre sulle nostre pagine.

Nel frattempo, potrebbe esservi sfuggito un nuovo sorprendente capitolo della saga: Batman Arkham Shadow è il nuovo gioco in VR e ha stupito positivamente i fan, al punto che per alcuni di loro supererebbe perfino Half-Life Alyx.