Baldur's Gate 3 vi mette in guardia dai bagarini: «La Deluxe Edition non è una Limited»

Baldur's Gate 3 ha deciso di soddisfare il desiderio di tantissimi appassionati, annunciando nelle scorse giornata una bellissima edizione fisica da collezione, con un prezzo assolutamente onesto per quelli che sono tutti i contenuti inclusi nel pacchetto.

La Deluxe Edition non è ancora disponibile ufficialmente sul mercato, ma è possibile prenotarla esclusivamente dal sito web di Larian Studios e sarà rilasciata nel Q1 2024, con tanto di 3 dischi su Xbox Series X e 2 dischi su PS5.

Dato che il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate alcuni gadget a tema su Amazon) si è già rivelato uno dei videogiochi più importanti del 2023, al punto da aver ottenuto insieme ad Alan Wake 2 il maggior numero di nomination ai The Game Awards, è chiaro che la Deluxe Edition è diventata un oggetto da collezione molto attraente.

Attirando purtroppo anche l'attenzione dei bagarini, che hanno già iniziato a comprarla in massa per rivenderla a prezzi semplicemente folli, provando così a rovinare la gioia di molti appassionati solo per poter avere un profitto.

Il trend è stato notato velocemente anche dalla stessa Larian Studios, che ha voluto rassicurare i fan pubblicamente sulle possibilità di acquisto della Deluxe Edition: anche se il nome e i suoi contenuti potrebbero far pensare altrettanto, non si tratta assolutamente di un'edizione limitata.

Di conseguenza, Michael Douse, director of publishing della compagnia, ha invitato i propri follower su X a evitare assolutamente qualunque tipo di acquisto dai bagarini, dato che non c'è alcun motivo di finanziare le loro "furbate":

«Solo per vostra informazione, la Deluxe Edition non è una Limited Edition e le scorte sono stabili: stiamo preparando più ondate entro la finestra di spedizione del Q1 2024. Quindi, se le vedete rivendute online a prezzi più alti con il pre-ordine confermato, saltatele. Non ci sarà alcuna scarsità di scorte».

Larian Studios ha dunque voluto chiarire una volta per tutte che, pur essendo pensato per essere comunque un oggetto da collezione, la Deluxe Edition di Baldur's Gate 3 non sta venendo prodotta in tiratura limitata e resterà disponibile nel tempo, con numerose scorte in arrivo.

Di conseguenza, l'invito è fare in modo che i bagarini non possano trarre profitto da queste azioni disoneste, ma limitarsi a ordinare le edizioni dal sito ufficiale non appena saranno disponibili.

Ovviamente anche la redazione di SpazioGames vi invita a non affidarvi mai al fenomeno del bagarinaggio, come abbiamo ripetuto in più occasioni anche durante la crisi di scorte di PS5: l'unico modo per fermare questo fenomeno è infatti non alimentarlo.

Fortunatamente, almeno Larian Studios sembra avere tutto sotto controllo, al punto che lo stesso Douse ha scherzato con i suoi fan che è «strano» che siano così organizzati. Ma di sicuro non ce ne lamenteremo.