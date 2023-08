La collector's edition di Baldur's Gate 3 è il nuovo trend dei bagarini

Ovviamente Baldur's Gate 3 non poteva non essere preso di mira dai bagarini, e a farne le spese è la collector's edition del gioco venduta a migliaia di Euro su eBay.

L'avventura di Larian ambientata nei mondi di Dungeons & Dragons (in cui potete entrare anche con il Set Introduttivo su Amazon) è inevitabilmente il gioco del momento è uno dei prodotti più attesi dell'anno.

Baldur's Gate 3 si sta rivelando un'avventura davvero titanica, un progetto forse più unico che raro al punto di aver messo paura agli sviluppatori che si sono interrogati sullo standard del titolo Larian.

Il team si sta anche preparando ad aggiornare il titolo ovviamente, con una serie davvero impressionante di hotfix all'interno di una patch che arriverà a breve.

E se Baldur's Gate 3 ha già venduto tantissimo, ovviamente i bagarini hanno nel frattempo fatto la loro parte rivendendo l'edizione da collezione su eBay.

Come riporta Kotaku, l'edizione speciale era venduta originariamente tramite il sito di Larian a €259.99 e, in queste ore, sul sito di aste online viene venduta ad un prezzo di circa €2000.

L'edizione è in commercio dal 2022 e, con sole 25mila unita disponibili tra PC e PS5, è andata esaurita anche prima del day one di Baldur's Gate 3 piazzato per il 3 agosto scorso.

Con il chiacchiericcio che è aumentato in questi giorni, molti giocatori vorrebbero provare ad acquistarne una ma ovviamente è impossibile farlo a prezzi umani.

Come potete vedere dalle inserzioni, infatti, la collector's edition di Baldur's Gate 3 viaggia su cifre oltre i €1900. C'è anche chi ha voluto tagliare corto e fare direttamente cifra tonda, superando i €2000 in una inserzione più recente.

Anche la versione PS5 della collector's edition è ovviamente introvabile, con i giocatori PlayStation che dovranno accontentarsi del preload che è già stato fissato.

Il tutto mentre i giocatori PC stanno già spulciando il gioco per fare le prime speedrun: quelle normali e quelle più... piccanti.