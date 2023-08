Baldur's Gate 3, svelata l'identità del personaggio misterioso

Come ormai saprete, la versione PC di Baldur's Gate 3 è disponibile da alcuni giorni, sebbene i giocatori continuino a scoprire chicche e curiosità sul gioco.

Il terzo capitolo della storica saga di RPG non ha affatto deluso le aspettative.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato a chiare lettere che si tratta un prodotto «a tratti epocale, più per la summa delle parti che per ogni suo elemento preso singolarmente».

Ora, mentre un fan ha deciso di compiere un'impresa decisamente singolare, ossia uccidere ogni PNG presente nel gioco, qualcun altro ha svelato l'identità del personaggio più misterioso di BG3.

Attenzione: da ora seguono spoiler su alcuni personaggi del gioco. Proseguite a vostro rischio.

Come riportato anche da GameRant, in Baldur's Gate 3 è presente un PNG non morto di nome Withers, che possiede potenti abilità come rianimare i membri del party morti e cambiare le classi dei personaggi.

Sebbene i giocatori possano interrogarlo nel corso del gioco per capire meglio chi o cosa sia, egli rimane taciturno e si infastidisce, ma una scena post-credits dopo alcuni finali può potenzialmente rispondere al motivo per cui è così forte.

Withers è infatti potenzialmente legato al dio dimenticato della morte, Jergal, come suggerito dalla sua posizione nelle catacombe e dai suoi commenti beffardi nei confronti dei Tre Morti.

Jergal è un dio della morte in Dungeons and Dragons, il cui culto è caduto in disuso quando i Tre Morti sono diventati figure di spicco, ed è menzionato per la prima volta nelle catacombe in cui il giocatore lo trova.

Le abilità di resurrezione di Withers sono le più potenti del gioco, il che suggerisce una stretta connessione con gli dei o una possibile affiliazione con gli stessi.

La scena post-credits rivela infatti che egli è almeno consapevole di ciò che gli dei notano, il che implica che è strettamente legato a loro in un certo qual modo.

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 uscirà nei prossimi mesi anche sulla console Microsoft, e Larian sembra convinta nel risolvere dei problemi tecnici non indifferenti.

Ma non solo: gli sviluppatori di Larian ha rilasciato i requisiti di sistema per scoprire se i vostri PC sono in grado di fare muovere il gioco senza intoppi.