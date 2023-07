In Baldur's Gate 3 tornerà anche Lady Dimitrescu, più o meno

Lady Dimitrescu è rimasta impressa nella mente dei giocatori non solo per le sue ovvie doti fisiche, ma anche per l'interpretazione inquietante di Maggie Robertson, che tornerà in Baldur's Gate 3.

L'iconica antagonista di Resident Evil Village è stata un piccolo caso mediatico per via del suo aspetto, in particolare la sua altezza che è imponente anche se ridotta in scala (come potete vedere con alcune statue su Amazon).

La sua altezza fu proprio oggetto di moltissime campagne promozionali perché, oggettivamente, era davvero imponente.

E mentre Maggie Robertson non ha potuto prendere parte a God of War come avrebbe voluto, sarà invece all'interno dell'epopea di Baldur's Gate 3.

Imponente come Lady Dimitrescu, l'opera di Larian ha dalla sua la possibilità di mettere in scena tantissimi personaggi tra eroi, comprimari, spalle e antagonisti.

Indovinate che personaggio andrà ad interpretare Maggie Robertson? Esatto: un'assassina mutaforma sanguinaria.

Nell'ultimo Panel from Hell dedicato a Baldur's Gate 3 prima dell'uscita, Larian ha svelato molte novità sul titolo e tra queste ci sono anche i nuovi personaggi.

Tra cui anche quello interpretato da Maggie Robertson, ovvero Orin the Red. Personaggio che non è apparso pubblicamente nel panel ma, grazie alla prova di Eurogamer, possiamo saperne di più in ogni caso.

Orin the Red viene descritta come una "presenza sexy ma sadica" che apparirà più e più volte durante il gioco, nelle fasi finali, per mettere alla prova la determinazione degli eroi. Sembra essere un personaggio spietato, che cercherà di utilizzare i suoi poteri da mutaforma per prendere alla sprovvista i personaggi e costringerli a prendere decisioni terribili.

Vi ricorda per caso qualcuno?

Maggie Robertson si unisce, per altro, ad un casto già stellare composto da attori come JK Simmons e Jason Isaacs, dando a Baldur's Gate 3 uno star power non indifferente.

Voci che vi accompagneranno per tantissimo tempo visto che il titolo sarà davvero un'avventura epica in quanto a longevità.

Per quanto riguarda il personaggio che interpreterete, invece, sappiate che Baldur's Gate 3 ha una feature rivoluzionaria in serbo per voi.