Baldur's Gate 3 su PS5, ecco gli orari di sblocco e le date del preload

Manca ancora qualche settimana al debutto di Baldur's Gate 3 su PS5 e, in vista del lancio, Larian Studios ha fatto il punto sulle date e gli orari di sblocco e di preload del gioco. Se, insomma, siete impazienti di metterci sopra le mani ed eventualmente avete deciso di prenotarlo, queste sono le date da cerchiare in rosso nel vostro calendario.

Pre-load della Digital Deluxe Edition : 31 agosto dalle ore 18.00 italiane;

: 31 agosto dalle ore 18.00 italiane; Pre-load dell'edizione standard: 4 settembre dalle ore 18.00 italiane.

Advertisement

Dai momenti indicati, quindi, potrete scaricare i file di gioco per essere pronti al lancio, ma non potrete ancora giocarci fino a quando non ci sarà lo sblocco vero e proprio. Se, come chi vi scrive, avete una connessione dalla velocità non proprio entusiasmante, il pre-load è un ottimo modo per scaricare il gioco in anticipo, senza dover aspettare molte ore per il download, dopo che è stato già lanciato.

PS5 players, prepare for adventure.



Pre-loads for @baldursgate3 begin August 31st for Digital Deluxe Edition owners.



Not Pre-Ordered? There's still time: https://t.co/9o4pk7qn58 pic.twitter.com/p5mPH8NxFx — Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) August 16, 2023

Per quanto riguarda invece lo sblocco del gioco vero e proprio e, quindi, la possibilità di giocarci su PS5, Larian ha confermato su Twitter questi orari:

Early access Digital Deluxe Edition: 2 settembre dalle ore 18.00 italiane;

2 settembre dalle ore 18.00 italiane; Sblocco dell'edizione standard: 6 settembre dalle ore 18.00 italiane.

In futuro Baldur's Gate III dovrebbe arrivare anche su altre piattaforme, come Xbox, ma per il momento Larian ha fatto sapere di aver bisogno di un po' più di tempo per ottimizzarlo. Per ora, quindi, il lancio console sarà limitato a PS5 (che trovate su Amazon in sconto).

Nel frattempo, il titanico gioco di ruolo sta conquistando pubblico e critica su PC: i numeri del suo lancio sono da record e anche la media voto delle recensioni già pubblicate è praticamente astronomica, al punto da giocarsela davvero con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nelle scorse ore Larian ha confermato l'arrivo di hotfix e patch (un nuovo hotfix dovrebbe essere già disponibile su PC), con nuove migliorie che asseconderanno anche i consigli dei giocatori e non si occuperanno solo di risolvere i problemi emersi. Sembra, insomma, che la lunga attesa per il terzo episodio di Baldur's Gate sia stata più che ben ripagata: rimanete sintonizzati per la nostra imminente recensione.