Baldur's Gate 3, quali sono le multiclassi più popolari? Risponde Larian

Come in ogni campagna da gioco di ruolo che si rispetti, in Baldur's Gate 3 avrete la possibilità di decidere voi stessi il ruolo del vostro protagonista, selezionando le classi più indicate per sfruttare al meglio abilità e talenti da sbloccare.

Tra le principali feature del terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate il gioco da tavola ispirato alla saga su Amazon) vi è infatti la possibilità di utilizzare le multiclassi, assegnando ai nostri avventurieri una classe secondaria per potenziamenti combinati, creando sinergie eccezionali o, più semplicemente, per avere più varietà possibile in attacco.

Advertisement

Ma quali sono le multiclassi più popolari di Baldur's Gate 3? A svelarlo ci hanno pensato gli stessi sviluppatori in un post pubblicato sul PlayStation Blog ufficiale, dove hanno svelato le combinazioni più utilizzate dagli utenti:

Baldur's Gate 3: le multiclassi più popolari

Rogue + Ranger Barbarian + Fighter Barbarian + Paladin Cleric + Paladin Fighter + Paladin Paladin + Warlock Warlock + Paladin Warlock + Sorcerer Wizard + Sorcerer Rogue + Fighter Fighter + Barbarian Rogue + Bard Sorcerer + Warlock Paladin + Fighter Rogue + Monk Paladin + Sorcerer Ranger + Rogue Sorcerer + Paladin Fighter + Warlock

Il Rogue con la sottoclasse Ranger si è rivelata la combinazione più popolare, trovando il consenso di ben 175.200 giocatori in totale: una multiclasse ideale per chi vuole attaccare dalla distanza, senza però rinunciare ai danni.

I giocatori più aggressivi hanno invece prediletto la combinazione Barbarian e Fighter, con personaggi potenti e difficili da abbattere e utilizzati da circa 158.161 giocatori.

Ma la classe che sembra aver attirato maggiormente l'interesse dei giocatori, che sia come sottoclasse o come classe principale, è indubbiamente il Paladin, presente tantissime volte in questa speciale classifica.

Ovviamente, questa classifica non serve a indicarvi il modo migliore per affrontare la vostra avventura in Baldur's Gate 3 e deve servire come semplice curiosità: dovete sentirvi liberi di scegliere la combinazione più divertente o che meglio si sposa alle vostre necessità.

Nel frattempo, Larian Studios è attualmente al lavoro per migliorare ulteriormente il gioco e sistemare gli ultimi problemi riscontrati, dopo aver ricevuto non poche critiche per una feature della Patch 3.

Non è chiaro invece se sarà sistemato il "regno degli uomini nudi", l'ultimo bizzarro bug scoperto dagli utenti: toccherà attendere il prossimo aggiornamento per scoprirlo.