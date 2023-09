Baldur's Gate 3 risponde alle critiche sulla Patch 3: «Sistemeremo i problemi»

Larian Studios ha dimostrato di essere molto attenta ai feedback arrivati dalla community di Baldur's Gate 3, intervenendo prontamente con patch tempestive per risolvere i problemi più gravi e aggiungendo perfino nuove feature particolarmente richieste.

Per questo motivo la Patch 3 ha sorpreso particolarmente i fan, in negativo, dopo la scoperta di una feature che avrebbe addirittura «rovinato il gioco» per diversi utenti.

In sostanza, l'ultimo aggiornamento del terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate il gioco da tavola ispirato alla saga su Amazon) ha fatto in modo che, ogni volta che un determinato avventuriero non si trova più nel party, trasferirà tutti i suoi oggetti più importanti direttamente al nostro protagonista.

Una circostanza che voleva essere d'aiuto e impedire che rischiassero di andare persi oggetti chiave per l'avventura, ma che in realtà ha creato più confusione che altro, dato che ha reso quasi impossibile riuscire a gestire l'inventario.

In occasione del lancio dell'ultima hotfix di Baldur's Gate 3, di cui potete leggere il changelog completo al seguente indirizzo, gli sviluppatori hanno dimostrato ancora una volta di tenere a cuore i feedback del pubblico, annunciando che interverranno presto con un'ulteriore patch risolutiva:

«Continuiamo a guardare i vostri feedback e stiamo preparando hotfix aggiuntivi per i problemi che ci avete segnalato. Questo include un problema con gli oggetti condivisi quando congedate i compagni: ne siamo consapevoli e stiamo indagando. Grazie per esservi presi il tempo di raccontarci di questi problemi, e grazie per aver giocato a Baldur's Gate 3».

Il team di sviluppo dimostra dunque di avere ancora una volta a cuore l'opinione degli utenti: questo è stato a tutti gli effetti il primo piccolo "passo falso" dal lancio, ma pare che Larian sia già pronta a rimediare.

Il gioco di ruolo del momento è riuscito a far vivere ai giocatori la sensazione di vivere una vera campagna da gioco da tavolo... anche se il dado pare non essere sempre equo, dalle prove fatte dagli utenti.

Ciò ovviamente nulla toglie alla qualità del gameplay e della sua narrazione, al punto che secondo alcune indiscrezioni potrebbe aver attirato anche le attenzioni di Netflix.