Baldur's Gate 3, un bug può trasportarvi nel "regno degli uomini nudi"

I fan di Baldur's Gate 3 hanno scoperto un nuovo bizzarro bug che ha reso l'avventura inaspettatamente più "sexy", anche se non è ancora chiaro se esista un metodo in particolare che riesca ad attivarlo.

Pare infatti che, in determinate circostanze, i giocatori finiscano con l'essere trasportati in una zona nascosta del gioco, vedendosi circondati da tantissimi uomini con lo sguardo perso nel vuoto. Completamente nudi, in ogni loro aspetto (via PC Gamer).

I fan del terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate il gioco da tavolo dedicato alla saga su Amazon) hanno dunque deciso di rinominare questo bizzarro luogo il "regno degli uomini nudi", con un'unica eccezione: un Dragonborn completamente vestito, che ha l'aspetto assegnato di default selezionando il Dark Urge come personaggio origin.

E osservando attentamente gli altri curiosi umani, appare evidente che si tratta degli aspetti di default che possiamo scegliere nel creatore di personaggi: evidentemente, questo bizzarro "regno" dovrebbe essere in realtà una location segreta in cui Baldur's Gate 3 conserva i modelli di base per i personaggi da creare, caricandoli in base alle necessità.

Larian Studios ha già commentato con divertimento il bug, sottolineando che nel reame gli uomini nudi «giudicheranno silenziosamente le vostre scelte per la creazione dei personaggi».

Per ovvi motivi eviteremo di pubblicare il post o l'immagine in questione all'interno dell'articolo, ma se volete osservare il risultato con i vostri occhi potrete farlo al seguente indirizzo.

Non è chiaro se questo bug sarà mai del tutto sistemato, considerando che potrebbe avere una funzione molto importante all'interno del gioco in circostanze "normali", ma si tratta comunque di un ritrovamento decisamente divertente.

È altrettanto evidente che non sia questa la sezione segreta da 2 ore svelata dal doppiatore di Astarion, ma ciò nulla toglie al fatto che sia una scoperta memorabile.

Ricordiamo che Larian Studios è attualmente al lavoro su nuove patch correttive di Baldur's Gate 3, dopo che il terzo aggiornamento era stato criticato per una controversa feature legata all'inventario.