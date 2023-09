Baldur's Gate 3, i fan criticano la patch 3: «Ha rovinato il gioco»

Da pochi giorni è ufficialmente disponibile la Patch 3 di Baldur's Gate 3: un aggiornamento particolarmente corposo, che ha anche permesso ai dispositivi Mac di potersi godere la versione completa del gioco di ruolo del momento.

Larian Studios ha pensato a tantissime novità e aggiustamenti per il terzo capitolo videoludico di Baldur's Gate (trovate il gioco da tavola ispirato alla serie su Amazon), come ad esempio la possibilità di cambiare aspetto tramite un apposito specchio magico.

Advertisement

Gli sviluppatori hanno anche deciso di introdurre una feature per una migliore gestione dell'inventario, evitando bug e potenziali softlock per alcuni utenti: da adesso in poi, tutti gli oggetti chiave equipaggiato da un membro del nostro party saranno immediatamente trasferiti al nostro protagonista, se non più presenti nel gruppo.

Purtroppo, questa modifica non è stata però accolta dai fan nel modo che il team si sarebbe aspettato: come riportato da Dexerto, diversi utenti hanno infatti iniziato a lamentarsi di inventari diventati confusionari e ingestibili a causa dei trasferimenti automatici.

Un problema che, secondo alcuni fan, avrebbe addirittura «rovinato» Baldur's Gate 3, pronti ad aspettare nuove patch o eventuali mod prima di fare ritorno nei Forgotten Realms.

L'utente Reddit Jasurim ha anche proposto una soluzione alternativa, che sembra aver già trovato il consenso della community: in una futura patch risolutiva, Larian Studios dovrebbe semplicemente consentire agli utenti di accedere agli inventari di tutti i nostri compagni direttamente nell'accampamento, così da evitare inutili confusioni per i nostri equipaggiamenti.

Ci sono anche diversi utenti che sottolineano come anche altri precedenti lavori di Larian Studios, come Divinity Original Sin 2, soffrivano di problemi simili per la gestione dell'inventario: una somiglianza che ha confuso ulteriormente la community, visto che l'ultima patch sembrerebbe averli solo peggiorati.

Non possiamo dunque che augurarci che il team di sviluppo, che ha già dimostrato di essere particolarmente attenta ai feedback degli utenti, prenda nota di queste reazioni e inizi a lavorare il prima possibile su un correttivo adeguato: vi terremo prontamente aggiornati.

Nel frattempo, la community continua a essere alla caccia di segreti nascosti dagli sviluppatori: uno di questi si è rivelato particolarmente utile, dato che ci permetterà di reclutare Lae'zel prima del previsto.

Ma dovrebbe ancora esserci anche una sezione segreta da ben 2 ore che non ha ancora scoperto nessuno, secondo quanto svelato dal doppiatore di Astarion. Ad oggi, non è ancora chiaro che cosa contenga né come sia possibile attivarla.