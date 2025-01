Baldur's Gate 3 potrebbe diventare il "nuovo" Skyrim

La community di Baldur's Gate 3 sta compiendo passi da gigante verso un obiettivo ambizioso: il rilascio di campagne personalizzate create dai fan.

Dopotutto, il boom delle mod è un dato di fatto e ciò renderà il gioco potenzialmente infinito, proprio come accaduto con l'altrettanto celebre Skyrim.

Brandon Giles, noto su YouTube come SquallyDaBeanz, ha dichiarato che la collaborazione tra i modder e una maggiore familiarità con gli strumenti di sviluppo forniti da Larian Studios potrebbero portare alle prime campagne entro il 2025 (via The Gamer).

I modder hanno scoperto infatti che il toolkit di Larian, pur privo di documentazione ufficiale o tutorial, consente interventi profondi sul gioco, come la creazione di nuovi personaggi compagni, l’aggiunta di cutscene personalizzate e la scrittura di dialoghi originali.

Un esempio lampante delle potenzialità di questo strumento è la ricreazione della Promenade di Waukeen da Baldur's Gate 2, che dimostra quanto sia possibile espandere il mondo del gioco.

La scena del modding di Baldur's Gate 3 è già impressionante, spaziando da piccoli miglioramenti a progetti su larga scala. Secondo Giles:

«La maggior parte dei sistemi è già disponibile, e credo che vedremo molti di questi raffinati e rilasciati quest’anno. Una volta che gli strumenti saranno più diffusi, potremmo assistere a creazioni paragonabili a quelle della comunità di Skyrim.»

Questa collaborazione sta superando le complessità iniziali, permettendo ai modder di avvicinarsi sempre di più a realizzare esperienze simili a vere e proprie espansioni del gioco.

L’obiettivo è quindi quello di trasformare Baldur's Gate 3 in un gioco potenzialmente infinito, grazie a campagne che potrebbero portare i giocatori in nuovi mondi e storie.

Riusciranno quindi i fan a creare contenuti all’altezza del capolavoro originale? Il 2025 potrebbe essere l’anno in cui scopriremo quanto lontano può spingersi la passione della community, che già aveva ventilato grandi cose.