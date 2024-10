Baldur's Gate 2 "rivive" grazie a Baldur's Gate 3

Mentre Larian Studios continua a coccolare i fan di Baldur's Gate 3 con aggiornamenti costanti, il team ha lasciato intendere chiaramente che non ci sono piani per DLC di grande rilievo o per un eventuale Baldur's Gate 4.

Inoltre, sembra che non ci siano nemmeno intenzioni di rifare i primi due capitoli della saga (che trovate su Amazon) utilizzando il gameplay modernizzato di Baldur's Gate 3.

Tuttavia, se c'è una lezione che abbiamo imparato nel corso degli anni, è che ciò che gli sviluppatori non sono disposti a fare, i fan lo faranno con determinazione.

E così, uno di loro ha deciso di prendere l'iniziativa e sta lavorando per ricreare l'intera mappa di Baldur's Gate 2 all'interno del motore di Baldur's Gate 3, espandendo ancora di più un gioco che, di per sé, è già noto per essere mastodontico (via GamingBible).

Il progetto, portato avanti dal modder Lotrich, è un'impresa colossale. Lotrich sta attraversando il faticoso processo di rifacimento del secondo gioco con la visuale ravvicinata e dettagliata che caratterizza il terzo capitolo della serie.

Nonostante il progetto sia ancora nelle sue fasi iniziali, un video pubblicato su YouTube offre un assaggio dei progressi raggiunti finora (lo trovate poco sopra).

Il video, intitolato "Promenada Waukeen Baldur's Gate 3 Custom Map (Work in Progress)", mostra Gale, uno dei personaggi giocabili di Baldur's Gate 3, che esplora un ambiente completamente nuovo.

Sebbene il risultato sia ancora grezzo in alcune parti, il lavoro svolto finora è davvero impressionante, e ci si può solo immaginare come sarà il progetto una volta terminato, anche se probabilmente ci vorranno ancora molti mesi.

I fan della saga hanno già espresso la loro ammirazione per questo progetto decisamente ambizioso, con molti che sperano possa trasformarsi in una "campagna custom completa".

Insomma, sebbene Larian Studios abbia scelto di non dedicarsi a un rifacimento dei vecchi capitoli della serie, la community dei fan non sembra affatto disposta ad arrendersi.

Chissà, forse un giorno Baldur's Gate 2 tornerà davvero in una veste nuova e moderna, grazie alla passione di chi ha amato il gioco sin dal principio.

Nel frattempo, il modder Siegfre ha sbloccato una "modalità sviluppatore" per Baldur's Gate 3, aprendo nuove possibilità di personalizzazione mai viste prima.