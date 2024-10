Baldur's Gate 3 non smette di sorprendere: scoperta una nuova conversazione tagliata

Nonostante Baldur's Gate 3 sia un gioco ricco di dettagli e conversazioni nascoste, alcune delle quali potrebbero non essere scoperte neanche dopo molteplici run, anche il capolavoro di Larian Studios ha dovuto fare dei sacrifici durante lo sviluppo.

Come tutti i videogiochi di spessore, anche il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due su Amazon, a proposito) ha dovuto affrontare lunghe fasi di revisione, tagliando alcuni contenuti perché Larian non riteneva che avrebbero funzionato nella campagna.

I datamine ci offrono spesso degli indizi su quelli che potevano essere i piani iniziali, ma una scoperta recente è probabilmente anche una delle più clamorose, dato che una conversazione con un NPC scartato era praticamente completa.

Lo youtuber SlimX ha infatti pubblicato un video in cui svela una conversazione con la Tiefling Nerela — assente nel gioco completo — impegnata ad ascoltare un carillon durante l'Atto 1.

La Tiefling ci spiega che era stata costruita dal marito e serviva ad addormentare il loro piccolo, ma di aver perso entrambi dopo un attacco degli Gnoll: ora sta pensando di vendere il carillon per avere soldi e corrompere le guardie di Baldur's Gate, garantendole accesso.

Come sempre ci saranno diverse opzioni, dalle più caritatevoli — che Cuorescuro non avrebbe preso bene — fino a quelle che tendono a ignorare del tutto la sua storia strappalacrime.

Ma se già vi stavate commovendo ad ascoltare la sua storia, frenate le lacrime: superare un check di percezione ci avrebbe svelato che la storia della Tiefling era solo un mucchio di bugie, come lei stessa ammetterà poco dopo.

A quel punto, potremo scegliere di regalarle comunque dei soldi, il che la porterà ad avvertirci che i bambini rifugiati al Boschetto sono truffatori molto più abili di lei, oppure intimidirla per impedire che possa ingannare altre persone.

Fallire il tiro per Individua Pensieri avrebbe invece scatenato la sua ira, attivando una battaglia contro di lei.

Considerando che i dialoghi sono stati doppiati quasi interamente e che, a livello di animazioni, l'unico aspetto che risulta non finito è il carillon "volante" accanto a lei, è plausibile immaginare che questo taglio debba essere stato deciso nelle fasi finali di sviluppo.

Un incontro sicuramente affascinante, anche se è difficile capire come mai sia stato scartato: magari gli sviluppatori volevano che scoprissimo il Boschetto senza avere alcuna influenza esterna.

