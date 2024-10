Qualcuno ha scoperto come sconfiggere più facilmente un boss di Baldur's Gate 3

Nonostante sia passato più di un anno dal lancio, Baldur's Gate 3 continua a nascondere tantissimi segreti grazie a un gameplay estremamente profondo e ricco di dettagli.

L'avventura di Larian Studios è divisa in 3 atti principali, ognuno dei quali ci richiederà di affrontare delle specifiche minacce per la nostra avventura.

Da un punto di vista narrativo, sicuramente l'Atto 2 è uno dei più memorabili di tutta la storia, in quanto ci permetterà di scoprire la minaccia dei 3 eletti, pronti a mettere in atto il loro piano malvagio per portare il caos su Baldur's Gate (trovate i primi due capitoli della serie anche su Amazon, a proposito).

Il boss finale dell'Atto 2 si è però rivelato particolarmente ostico per i giocatori alle prime armi, ma alcuni fan sono riusciti a scoprire un trucco nascosto che ha reso la battaglia molto più semplice del previsto.

Attenzione: di seguito troverete spoiler sull'atto 2 di Baldur's Gate 3. Vi consigliamo di interrompere la lettura, se non lo avete già completato.

Dopo una dura battaglia — o in seguito a una cutscene, se siete riusciti a superare alcuni check di persuasione — Ketheric Thorm si trasformerà nell'Avatar di Myrkul, inquietante e pericolosissimo boss scheletrico con tanto di falce gigantesca pronta a prendere le vostre vite.

Proprio la sua arma ha reso complicato l'approccio per alcuni team, dato che le unità che privilegiano i danni fisici sono maggiormente soggetti ad attacchi potenzialmente letali.

Ma l'utente Reddit edukay ha scoperto che esiste un semplice trucco per rendere il tutto più agevole: contrariamente a quanto potreste immaginare, è possibile far cadere l'arma impugnata dall'Avatar di Myrkul (via Dexerto).

Il giocatore ha scoperto che, sebbene ci sia solo una piccola percentuale di successo, è possibile eseguire un'azione che porta al disarmo del nostro avversario anche su questo letale boss.

In maniera molto divertente, vedrete l'Avatar di Myrkul perdere la falce all'interno dell'area in cui è stato evocato, senza che abbia possibilità di recuperarla.

Altri utenti hanno confermato questa incredibile scoperta, sottolineando di essere riusciti a eseguire per puro caso la manovra usando Lae'zel, non prima di pensare che Larian non glielo avrebbe mai permesso.

Ma gli autori di Baldur's Gate 3 hanno ribadito in più occasioni di voler fare in modo che ogni scelta dei giocatori conti davvero, anche quelle più assurde. E questo divertente trucco non fa altro che confermarlo.

Ricordiamo che sebbene non siano probabilmente più previste ulteriori novità a livello di contenuti, gli aggiornamenti di Baldur's Gate 3 non sono ancora finiti: negli scorsi giorni sono arrivati indizi per una "enorme" patch in arrivo.