Baldur's Gate 3 mette un tetto alle mod su console

Larian Studios ha comunicato di aver dovuto introdurre un limite di 100 mod per salvataggio per i giocatori di Baldur's Gate III su console. Il motivo è molto semplice: al momento, ci sono dei problemi tecnici e dei rallentamenti per chi supera questo tetto, motivo per cui il team di sviluppo è al lavoro per arginare il problema.

La restrizione è attiva tramite un hotfix sia su PS5 che su Xbox Series X|S, proprio in risposta ai problemi di prestazioni riscontrati dai giocatori che utilizzavano più di 100 mod contemporaneamente.

Come fatto sapere da Larian, infatti, alcuni utenti hanno segnalato «tempi di caricamento lenti o addirittura crash del gioco» quando superavano la soglia delle 100 mod attive. Il team ha quindi spiegato che, a differenza dei PC, le console hanno una capacità limitata di gestire simultaneamente numerosi file aggiuntivi, ed è plausibile che sia da questo che si è originato l'inconveniente.

Per i giocatori che già utilizzavano più di 100 mod su una partita salvata su console, l'accesso a quel salvataggio sarà temporaneamente bloccato. Larian ha fornito alcune soluzioni alternative:

Per chi utilizza il cross-save tra PC e console, è possibile disattivare l'eccesso di mod dalla versione PC per continuare ad accedere al salvataggio su console.

per continuare ad accedere al salvataggio su console. Per chi gioca esclusivamente su console, Larian sta preparando un altro aggiornamento che permetterà di accedere ai salvataggi disabilitati a causa di questo limite.

Lo studio ha inoltre consigliato ai giocatori di «installare solo le mod che si sa di voler continuare ad utilizzare, per massimizzare la stabilità» del gioco. Insomma, non installate ogni mod che vi capita a tiro solo perché vi sembra interessante, perché rischiate di mettere a rischio la godibilità e la resa del gioco.

Uscito nel 2023 in versione definitiva, Baldur's Gate III è un gioco di altissimo livello, che ha portato a casa il Game of the Year ai The Game Awards 2023 e ha anche arraffato il premio di gioco dell'anno della redazione e di voi lettori agli SpazioGames Awards 2023.

Da poco abbiamo anche visto che i suoi numeri un anno dopo sono perfino superiori a quelli del debutto, complice il grande supporto che Larian ha dato alla sua opera e il passaparola sulla sua altissima qualità. Il gioco è disponibile su console e su PC – ed è anche ottimizzato per Steam Deck, per chi vuole giocarci in handheld.