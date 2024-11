Baldur's Gate 3 è più unico che raro: più utenti attivi rispetto a un anno fa

I videogiochi con una forte enfasi sulla campagna single-player tendono inevitabilmente a perdere utenza attiva nel corso del tempo: una flessione più che comprensibile, dato che i giocatori si sentono liberi di passare a un altro gioco.

Ciò tuttavia non si sta verificando minimamente su Baldur's Gate 3, il capolavoro di Larian Studios che, a distanza di più di un anno dal lancio, non smette ancora di stupire per l'incredibile passione dimostrata dalla community.

Il director of publishing Michael Douse ha infatti condiviso sul suo profilo X diversi numeri interessanti sul terzo capitolo della saga, confermando una crescita di utenti impressionante.

Rispetto allo scorso anno sono stati registrati un aumento di utenti in contemporanea del 3% e di utenti attivi in generale del 20%.

Ma è su Steam Deck che si possono notare numeri ancora più impressionanti: sugli ibridi tra console portatili e PC c'è stato un aumento addirittura del 61% di giocatori.

Inutile sottolineare quanto questi numeri siano decisamente insoliti per un titolo di questa portata: un calo sarebbe stato naturale, ma qui stiamo assistendo addirittura ad aumenti.

Questo significa che non ci sono solo i fan storici che non hanno smesso di vivere nuove campagne, ma il fascino di Astarion (di cui potete prenotare il Funko Pop ufficiale su Amazon), Cuorescuro e tutti gli altri compagni sta catturando ogni giorno sempre più utenti.

A tal proposito, Michael Douse ha una spiegazione plausibile su come sia stato possibile riuscire a fare tutto ciò:

«Le mod sono davvero un bene».

Baldur's Gate 3 ha recentemente introdotto la possibilità di scaricare le mod anche su console: una novità che ha inevitabilmente incoraggiato i giocatori a tornare nei Forgotten Realms, con aggiunte in grado di migliorare — o rendere più folle — l'esperienza di gioco.

Alcuni utenti su console hanno però esagerato, al punto da spingere Larian a implementare il prima possibile un limite per evitare crash e bug insoliti.

Il director of publishing ha anche condiviso un dettaglio decisamente inaspettato: Baldur's Gate 3 sta conquistando perfino il Vaticano.