Baldur's Gate 3, non è ancora finita per lo split screen su Xbox Series S

La conferma dell'arrivo di Baldur's Gate 3 sulle console Xbox già a partire da quest'anno ha indubbiamente fatto le gioie degli utenti sulle console di casa Microsoft, ma allo stesso tempo ha anche inevitabilmente acceso non poche discussioni sul trattamento riservato a Series S.

La questione è ormai nota: Larian Studios ha ammesso di aver avuto non poche difficoltà a implementare la campagna cooperativa nella versione per la "sorella minore" di Xbox Series X, a causa delle sue caratteristiche hardware inferiori.

Data l'importanza di questa produzione, è stato raggiunto un compromesso su Microsoft: Baldur's Gate 3 uscirà su Xbox nel 2023, ma senza il supporto alla co-op in split screen su Series S.

Una disparità di trattamento che è da subito diventata un caso, che Phil Spencer ha prontamente provato a placare — anche se, forse, è riuscito addirittura ad aumentare le preoccupazioni degli utenti — ma che potrebbe non essere una situazione permanente.

Come segnalato da Game Rant, pare infatti che Microsoft abbia deciso di riaccendere le speranze per i fan su Xbox Series S (la trovate in sconto su Amazon), sottolineando che parlerà con Larian per capire se sarà possibile aggiungere la co-op a schermo condiviso come aggiornamento post-lancio.

To answer some questions we're getting, we'll continue to work with Larian to explore the addition of split-screen on Series S post launch. — Xbox (@Xbox) August 25, 2023

Del resto, l'assenza di feature dalle versioni Xbox Series S potrebbe rappresentare un precedente non esattamente gradevole per chi ha deciso di puntare sulla console economica: non possiamo che augurarci anche noi che il problema venga risolto il prima possibile e che si sia trattato di un semplice compromesso per garantire l'uscita di Baldur's Gate 3 il prima possibile su console.

Ricordiamo che la longeva campagna realizzata da Larian è stata particolarmente apprezzata dagli utenti, al punto che tantissimi fan hanno iniziato a chiedere possibili espansioni.

Gli sviluppatori hanno effettivamente aperto la porta a potenziali DLC in arrivo, ma prima dovranno concludere le attuali patch e prendersi una meritata pausa. Solo in seguito capiremo se e quali espansioni potranno arrivare per i Forgotten Realms.