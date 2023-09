Larian è già al lavoro su un nuovo gioco, dopo Baldur's Gate 3

Larian Studios è ormai entrato al centro dell'attenzione dei videogiocatori: dopo lo straordinario lavoro portato a termine con Baldur's Gate 3, gli sviluppatori hanno accumulato tantissimi fan che non vedono l'ora di scoprire le loro prossime avventure.

Mentre lo studio di sviluppo continua a essere attivamente al lavoro per perfezionare il terzo capitolo della saga (trovate gli episodi originali su Amazon), pare che il team non abbia alcuna intenzione di pensare "solo" a Baldur's Gate 3, ma ha già iniziato a programmare un nuovo misterioso titolo.

In un'intervista rilasciata a Wizards of the Coast, in cui gli sviluppatori hanno anche spiegato come mai è possibile trovare così tanti cadaveri decapitati, il fondatore e director Swen Vincke ha infatti già annunciato di essere al lavoro su un nuovo gioco, su cui ovviamente non abbiamo ancora alcun dettaglio (via PCGamesN).

«Sono impegnato sul prossimo gioco. La versione PS5 è in arrivo [sarà disponibile da oggi, ndr] — l'abbiamo appena caricata — quindi ho finito. Adesso, mi sposto sul prossimo gioco. L'altro team continuerà a lavorare sulle patch e altre cose, ma per quanto riguarda personalmente me, questa strada creativa si è conclusa. Sto chiudendo questo capitolo».

Insomma, come ha chiarito lo stesso Vincke, questo non significa che Larian Studios smetterà di lavorare a Baldur's Gate 3: del resto, proprio nelle scorse ore è arrivato un altro hotfix ed entro la fine dell'anno uscirà anche la versione Xbox.

Semplicemente, il team avrebbe effettuato una piccola ristrutturazione interna per dividersi i compiti, tra chi continuerà a lavorare e supportare l'immenso gioco di ruolo del momento e chi invece ha già iniziato a concepire quale dovrà essere il prossimo videogioco in sviluppo.

Nonostante Swen Vincke si sia tirato fuori da ulteriori sviluppi, nel futuro di Baldur's Gate 3 potrebbero esserci DLC in arrivo: il product manager ha infatti ammesso che tutto il team vorrebbe ancora «fare di più».