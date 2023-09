Baldur's Gate 3, problemi con l'HDR su PS5? Ecco come risolvere

Da oggi è ufficialmente partita la fase di accesso anticipato per Baldur's Gate 3 su PS5: il gioco di ruolo del momento si sta infatti preparando al suo esordio per la console next-gen di casa Sony, ma che alcuni fan hanno già avuto la possibilità di provare in queste ore.

Grazie alle edizioni Collector's e Deluxe è infatti possibile sfruttare l'accesso anticipato dell'ultima fatica di Larian Studios, permettendo ai fan su console di scoprire l'evoluzione di una saga storica (trovate i primi capitoli su Amazon).

Tuttavia, sembra che il lancio su PS5 non sia stato esattamente "indolore": secondo quanto riportato da MP1st, molti utenti hanno infatti segnalato alcuni problemi di natura grafica, legati a problemi di compatibilità con l'HDR.

In alcuni casi, Baldur's Gate 3 è stato definito addirittura «ingiocabile» senza apportare determinati correttivi, principalmente per un problema di "crushed black" che porta a perdere numerosi dettagli nelle aree più scure.

Fortunatamente, in attesa di una patch risolutoria da parte del team di sviluppo, i fan sono già riusciti a trovare alcune soluzioni temporanee per il problema, pur tenendo conto del fatto che ogni TV avrà necessità o impostazioni diverse.

La prima, e probabilmente la più semplice, è quella di dirigersi alla calibrazione HDR interna di PS5 e provare a cambiare l'impostazione dell'ultima schermata proposta dal valore 0 a 1: un fix che era servito anche in occasione del lancio di Star Wars Jedi Survivor, che soffriva di un problema molto simile.

Se non dovesse funzionare, una soluzione alternativa potrebbe essere disattivare il VRR e dirigervi nuovamente nella calibrazione HDR interna di PS5, regolando appositamente i valori del nero verso l'alto per farli funzionare. Potrebbe essere anche necessario fare alcune regolazioni per le aree oscure in valori intorno al -20 e al -25, giusto per essere sicuri.

Qualora anche quest'ultimo tentativo non dovesse essere di vostro aiuto, allora non resterà altro che disattivare temporaneamente l'HDR dalle impostazioni di PS5 o, in casi più estremi, direttamente dalla vostra TV. Se non doveste avvertire alcun miglioramento, provate a riavviare la console o la vostra copia di Baldur's Gate 3.

Ovviamente vi terremo aggiornati qualora arrivasse un comunicato ufficiale di Larian Studios riguardante questi fastidiosi problemi o in caso di una patch definitiva: nell'attesa, suggeriamo di fare particolare attenzione alle vostre impostazioni.

Proprio negli scorsi giorni era stata rilasciata una nuova gigantesca patch per Baldur's Gate 3, che dovrebbe già essere stata integrata nella versione PS5: speriamo che la prossima possa dunque sistemare la compatibilità con l'HDR.

In ogni caso, dopo il lancio della versione PS5, nelle prossime settimane arriverà anche la versione Xbox: Larian ha confermato che il debutto sulle console Microsoft arriverà entro la fine di novembre, mentre per la co-op in split screen su Series S si dovrà attendere una eventuale patch post-lancio.