Baldur's Gate 3, la voce di Astarion ringrazia i fan: «I videogiochi mi hanno salvato»

Baldur's Gate 3 è stata indubbiamente una delle più grandi sorprese del 2023: il gioco di ruolo di Larian Studios si è fatto apprezzare non solo per un gameplay tattico ben studiato, ma anche e soprattutto per la sua narrazione e per un cast di personaggi incredibilmente carismatico.

Seppure tutti i personaggi giocabili abbiano il loro fascino, uno di quelli che ha conquistato fin da subito il cuore — anche sentimentalmente, in alcuni casi — è sicuramente Astarion, il vampiro interpretato da Neil Newbon.

L'attore è un volto noto per i fan dei videogiochi: tra i suoi ruoli più noti ricordiamo ad esempio Karl Heisenberg in Resident Evil Village (lo trovate su Amazon) e la doppia interpretazione di Elijah Kamski e Gavin Reed in Detroit: Become Human.

La performance di Neil Newbon è stata così apprezzata da essergli valsa una nomination ai The Game Awards come miglior interpretazione, a dimostrazione dell'eccellente lavoro svolto con il personaggio di Astarion.

Prima di buttarsi nel doppiaggio videoludico, l'attore aveva recitato in alcuni film e serie TV, ma con non molto successo: in un'intervista rilasciata a PC Gamer, Newbon ha confessato di essere stato addirittura molto vicino ad abbandonare del tutto questa carriera.

«Sono stato molto vicino ad abbandonare la recitazione, completamente. Era intorno al 2008/09... Non guadagnavo molto e facevo molti lavori part-time per arrivare a fine mese... Mi stavo anche disilludendo dal pensare a me stesso come attore... Ero arrivato al punto in cui mi sentivo molto, molto oppresso. Temevo il rifiuto, il dolore di trovarmi in difficoltà economiche provando a inseguire il mio sogno, senza avvicinarmici».

Ed è stato allora che l'attore di Astarion ha deciso di tentare una nuova strada, quella che tutti noi oggi conosciamo e che gli ha garantito il successo che merita: il doppiaggio nei videogiochi.

«[Dovrei] provare il doppiaggio. Poi ho scoperto la cattura dei movimenti... hanno dato una nuova vita intera alla mia carriera. È stato così sorprendentemente liberatorio. Significava che potevo interpretare qualunque cosa fosse appropriata al mio background etnico. Inoltre, le persone mi hanno accolto davvero... Sono molto lusingato e grato a loro. Quindi sì, i videogiochi mi hanno salvato».

Di sicuro i videogiochi hanno rappresentato una vera e propria nuova possibilità di carriera per Neil Newbon: una che l'attore sta sfruttando decisamente alla grande, come dimostrato dall'affetto dei fan. E tutti i giocatori non possono che esserne felici.

La concorrenza per il premio di miglior interpretazione del 2023 è decisamente serrata, ma l'attore può certamente dirsi orgoglioso di essere stato uno di quelli che è riuscito ad essere anche solo nominato.

Non ci resta che attendere lo show per scoprire se potrà portare a casa anche la vittoria finale: l'evento sarà un'occasione imperdibile anche per i fan su Xbox, dato che sarà finalmente annunciata la data di uscita di Baldur's Gate 3 per questa versione.

Ricordiamo che comunque l'interprete di Astarion ha già conquistato un riconoscimento importante: ai Golden Joystick Awards è stato premiato come miglior supporter performer.