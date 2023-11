Baldur's Gate 3, la data di uscita su Xbox... ha una data

Baldur's Gate 3 arriverà su Xbox alla fine, Larian lo ha confermato più volte sebbene non si sia sbottonata mai con una release definitiva. Ma adesso c'è la data... in cui sapremo la data di uscita definitiva del titolo in versione Xbox Series X|S.

Così anche gli utenti Xbox, con le loro console che potete trovare su Amazon, potranno godere della bellezza della produzione di Larian e vivere la loro avventura in Baldur's Gate 3.

Advertisement

L'azienda aveva garantito che il gioco sarebbe uscito entro l'anno e, in un nuovo aggiornamento, viene confermato il mese di dicembre come periodo di uscita e anche il giorno in cui sapremo la data di uscita.

Neanche a dirlo, durante la cerimonia dei The Game Awards 2023.

L'evento di Geoff Keighley, che il 7 dicembre prossimo ci dirà chi saranno i vincitori di ogni categoria per i videogiochi migliori dell'anno, è da sempre il luogo anche di tanti annunci per gli anni a venire.

Tra questi anche la data di uscita di Baldur's Gate 3, come afferma Larian su X:

«Giocatori Xbox, abbiamo sentito che state cercando ulteriori notizie su Baldur's Gate 3. Il gioco è in procinto di uscire a dicembre. Ci vediamo ai The Game Awards per la World Premiere™ della data di uscita esatta.»

A questo punto è anche lecito pensare che il gioco possa essere lanciato nella stessa nottata dei The Game Awards 2023, visto che già alcune indiscrezioni davano come uscita di Baldur's Gate 3 per Xbox proprio in quel periodo.

Ora che Larian sembra aver risolto i problemi tecnici in particolare per Xbox Series S, finalmente il gioco può arrivare su tutte le piattaforme. Anche in edizione fisica, forse, visto che lo studio di sviluppo ha lasciato intendere che sta valutando seriamente anche questa opzione.