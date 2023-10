Baldur's Gate 3 ha finali «terribili»: i fan concordano

Baldur's Gate 3 ha conquistato quasi sorprendentemente uno spazio importante nel 2023 videoludico, catturando un nuovo pubblico di appassionati e dimostrando che l'attenzione del pubblico per i giochi di ruolo è ancora più viva che mai.

Larian Studios è riuscita a far sentire gli utenti parte attiva della storia, tenendo conto di una incredibile quantità di scelte narrative che possono modificare il modo in cui si svolgeranno diversi eventi importanti.

Basta sottolineare che qualcuno è riuscito perfino a trovare il modo di reclutare Minthara in un playthrough da eroi, anche se probabilmente è stato più per un abuso di glitch e meccaniche non previste che per una reale scelta degli sviluppatori.

Ad ogni modo, non a caso si era parlato di ben 17mila finali diversi, ma forse è proprio la quantità di eventi e scelte che potrebbe aver portato a un calo narrativo durante l'Atto 3, considerato da molti appassionati il vero punto debole di Baldur's Gate 3.

Come segnalato da Dexerto, i fan sembrano infatti concordare tutti sul fatto che i finali sono «terribili», se paragonati con il resto del gioco: le conclusioni sembrano infatti tutte sbrigative e spesso non tengono conto dei compagni reclutati nel nostro gruppo.

Se ci perdonerete il paragone, sembra dunque che Larian Studios abbia ereditato la stessa problematica incontrata con i finali di BioWare con Mass Effect 3 (trovate la Legendary Edition su Amazon): quando vengono proposte così tante scelte, diventa poi difficile riuscire a soddisfare adeguatamente il pubblico alla conclusione di un viaggio così importante.

I fan lamentano diverse conversazioni poco profonde e in alcuni casi al limite del "cringe", così come la mancanza di cura in alcuni piccoli dettagli che avrebbero reso il finale più memorabile. Una situazione che non migliora nel caso di ending malvagie, che durano appena pochi secondi senza mostrarci nulla di rilevante.

Appare dunque evidente, secondo molti appassionati, che gli sviluppatori non sono riusciti a riservare ai finali e all'intero Atto 3 la stessa attenzione delle prime fasi di gioco. Ma in fondo, forse è il viaggio di Baldur's Gate 3 a essere davvero importante, non la sua conclusione.

Se non avete ancora scoperto l'ultima campagna di Larian Studios, potrebbe esserci una sorpresa interessante: gli sviluppatori stanno valutando se realizzare o meno una copia fisica.