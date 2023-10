Baldur's Gate 3, ecco come reclutare Minthara da veri eroi

Baldur's Gate 3 è un'avventura pronta a trasformarsi in base alle vostre scelte, offrendo anche opzioni esclusive in caso scegliate di compiere azioni eroiche o malvagie.

E verso l'inizio della campagna nel terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate il gioco da tavolo ispirato alla saga in sconto su Amazon, grazie alle Offerte Prime) avrete la possibilità di eseguire una delle decisioni più orribili di tutto il gioco, ma che offrirà una compagna esclusiva: stiamo parlando di Minthara, la perfida paladina Drow.

Si tratta di una compagna d'avventura riservata esclusivamente ai playthrough malvagi — o quantomeno a quelli neutri, nel caso vogliate assicurarvi di non partecipare a nessun massacro — e che porterà ad eventuali rinunce: Halsin si rifiuterà di aiutarvi, così come Karlach non sarà disponibile come membro del party.

Un sacrificio inaccettabile secondo molti utenti, che hanno iniziato a indagare se esistesse la possibilità di reclutare Minthara anche in un playthrough buono: come riportato da Eurogamer.net, a quanto pare questa possibilità esiste davvero, anche se sembrerebbe essere più frutto di glitch che di una reale volontà degli sviluppatori.

Questo bizzarro metodo è stato scoperto dall'utente Reddit ZookeepergameDeep360 e richiederà di trasformare Minthara... in una pecora. Sì, avete capito bene, ma vi consigliamo di continuare a leggere per comprendere meglio il perché.

Prima di tutto, dovrete assicurarvi di avere a disposizione gli incantesimi di quarto livello Polymorph e Dominate Beast, appartenenti rispettivamente a Transmutation ed Enchantment, con quest'ultimo che può essere imparato al livello 7.

Se possedete questi requisiti, dovrete procedere nell'Act 1 di Baldur's Gate 3 come in qualunque altro playthrough eroico e battervi contro i leader goblin: a questo punto, sarà importante battere Minthara con un KO non letale.

Proseguite uccidendo tutti gli altri leader malvagi e poi tornate al campo goblin: usate Polymorph per trasformare Minthara in una pecora e Dominate Beast per costringerla a combattere al nostro fianco, per poi controllarla e teletrasportarvi alle Moonrise Towers tramite la mappa.

Adesso basterà utilizzare un personaggio abbastanza forte con Improvised Weapon per raccogliere la pecora Minthara nella stanza di Ketheric Thorm e appoggiarla a terra: partirà immediatamente una cutscene e potrete chiederle di unirsi al vostro party, come se niente fosse accaduto.

Inoltre, la Drow continuerà a parlare di un massacro che in realtà non è mai avvenuto, se servisse una ulteriore conferma di questo metodo non sia stato effettivamente previsto da Larian Studios.

Se deciderete di tentare anche voi questo metodo, vi consigliamo di salvare più volte la partita: potrebbero infatti capitare diversi bug, come la pecora che deciderà di scappare per non farsi vedere mai più.

Non saremmo sorpresi se Larian decidesse di mantenere questo probabile bug come piccolo easter egg per i fan più curiosi, ma è anche possibile che visti i potenziali errori di gioco gli sviluppatori possano decidere di sistemare il tutto in una delle prossime patch: resta comunque incredibile che questo trucco esista proprio grazie alla grande libertà comunque offerta da Baldur's Gate 3. Con conseguenze a cui, evidentemente, nemmeno il team aveva pensato.

Restando in tema di aggiornamenti, ricordiamo che proprio pochi giorni fa è stato rilasciato l'hotfix 9, con diversi fix e novità molto interessanti.

Inoltre, in futuro potremmo vedere lanciata anche sul mercato europeo un'edizione fisica di Baldur's Gate 3: Larian Studios ha iniziato a sondare il terreno con i suoi utenti.