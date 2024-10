Baldur's Gate 3, i fan scoprono una trappola mortale che a molti era sfuggita

Baldur's Gate 3 è un gioco vasto e ricco di possibilità, ma a quanto pare c'è ancora qualcosa da scoprire.

Del resto, il successo di Baldur's Gate 3 dimostra come i giocatori difficilmente si staccheranno dal capolavoro di Larian, perlomeno non a breve.

Una recente scoperta che sta facendo il giro dei social media è infatti una trappola mortale che si trova all'ingresso dell'accampamento dei Goblin nel primo atto, come riportato anche da The Gamer.

L'utente di Reddit 'SuperSemesterer' ha raccontato la sua esperienza personale con questo masso poco conosciuto, spiegando come un Goblin decisamente sveglio abbia utilizzato questa trappola per spazzare via un intero gruppo.

«Alla mia nona run, in modalità Onore, all'Avamposto Goblin con i due Klaw Warg. Ho già battuto l'onore quattro volte, questo è un combattimento facile. Sono completamente riposato, non c'è motivo di preoccuparsi», scrive SuperSemesterer.

«All'improvviso un goblin spara a dei tronchi con una freccia e un masso rotola giù dalla collina, schiacciando due goblin e uccidendo tutto il mio party, non avevo idea che fosse lì».

Quando si gioca in modalità Onore c'è sempre la possibilità che qualche variabile sconosciuta provochi l'annullamento dell'intero party, è questo il bello della modalità di gioco.

Il masso sembra essere una trappola tesa dai Goblin, poiché è incastrato dietro un bastone su un pendio.

Anche le due guardie d'ingresso non si preoccupano molto di uccidere i loro fratelli per spazzare via il gruppo.

Considerando i danni che il gruppo potrebbe infliggere a Goblinkind in futuro, si tratta forse di un atto intelligente ma brutale da parte loro.

Ovviamente non è la prima volta che qualcuno scopre questa trappola, ma molte persone nelle risposte su Reddit non nascondono la loro sorpresa, dicendo che non avevano idea di questa trappola anche dopo numerose run.

Una spiegazione per questa lacuna collettiva è che la maggior parte delle persone non combatte i Goblin da un'angolazione in cui il masso è rilevante. Insomma, un "segreto" niente male a cui sicuramente ne seguiranno altri nei prossimi mesi.

