Baldur's Gate 3 è ancora più celebre di tanti giochi del 2024

Baldur's Gate 3 è un kolossal come pochi altri videogiochi lo sono stati, probabilmente, nella storia, e lo dimostrano i numeri straordinari che sta facendo ancora su Steam.

Larian Studios ha rievocato una saga a dir poco leggendaria, che si dipana anceh su numerosi media come i fumetti che trovate su Amazon, e la risposta della community è stata ben oltre che positiva fin dal primo momento.

Advertisement

Come riporta The Gamer, l'entusiasmo non si è affatto sopito perché ancora oggi Baldur's Gate 3 tiene insieme centinaia di migliaia di giocatori su Steam.

A neanche un anno dal lancio, i dati segnalano oltre 100mila giocatori contemporanei su Steam. Il numero di giocatori settimanali raramente scende sotto questa cifra, con un picco mensile di giocatori che non è mai sceso sotto i 103.767.

Per fare alcuni confronti, numeri simili sono stati raggiunti da veri colossi come Cyberpunk 2077, Elden Ring e Hogwarts Legacy che, pur avendo avuto dei lanci molto più imponenti, non hanno mantenuto lo stesso livello di ritenzione dei giocatori nel tempo.

Al lancio, Baldur's Gate 3 raggiunse un picco straordinario di 875.343 giocatori che, dopo svariati anni di accesso anticipato, è un numero esorbitante considerando anche che il titolo di Larian Studios è uscito nel tempo anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Parlando di attualità, Baldur's Gate 3 raccoglie ancora numeri molto più alti di successi recenti come Helldivers 2, Palworld, Dragon's Dogma 2 e Like A Dragon: Infinite Wealth che, pur essendo recenti, non hanno lo stesso successo del titolo di Larian.

E questo successo non ha neanche fatto sì che Larian si sedesse sui proverbiali allori, perché stanno arrivando e arriveranno ancora aggiornamenti e patch con tante novità.

Baldur's Gate 3 ha anche permesso ai suoi interpreti di diventare chiaramente famosissimi, come Neil Newbon che è pronto ad apparire un po' ovunque.