Baldur's Gate 3 sarebbe pronto a un «grande» aggiornamento

Larian Studios si sta ormai preparando da tempo ad abbandonare il suo capolavoro Baldur's Gate 3 in cerca di nuove grandi avventure, ma non prima di aver davvero realizzato tutto ciò che è necessario per renderla davvero un'opera immortale.

Dopo l'arrivo di estesi finali malvagi e del supporto alle mod, anche su console, gli autori sono infatti ancora al lavoro per ulteriori funzionalità particolarmente attese, come il cross-play per giocare in cooperativa con i nostri amici su piattaforme diverse.

Queste novità potrebbero essere in arrivo anche prima del previsto: pochi istanti dopo la pubblicazione dell'Hotfix 28 — di cui trovate i dettagli nella nostra notizia dedicata — il director of publishing Michael Douse ha lanciato un indizio criptico sui social:

«Qualcosa di così piccolo prima di qualcosa di così grande»

L'implicazione sembrerebbe dunque essere che il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due episodi su Amazon, se volete recuperare i grandi classici) pare intenzionato a rilasciare un'altra grande patch con tante novità, forse le ultime prima del definitivo addio.

Il condizionale è tuttavia d'obbligo, dato che Douse ha poi scherzato sottolineando di riferirsi... a un panino che aveva intenzione di mangiare da lì a breve.

Considerando però che il director of publishing è molto attivo con la sua community e che ama fare post anche poco seri, è plausibile pensare che ci sia qualcosa di più serio di un cheeseburger all'orizzonte, per quanto potesse essere gustoso.

Varrà la pena dunque di tenere d'occhio con particolare attenzione i prossimi aggiornamenti in arrivo da Larian Studios: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena riusciremo a scoprire novità in tal senso.

Recentemente, il director of publishing si era anche schierato nettamente contro i bagarini: le Collector's Edition di Baldur's Gate 3 hanno raggiunto prezzi folli nei mercati secondari, provocando la sua dura reazione sui social.