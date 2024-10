Da ora potete aggiungere al party uno dei personaggi più affascinanti di Baldur's Gate 3

I compagni di Baldur's Gate 3 coprono la maggior parte delle classi, ma anche se li reclutate tutti in un singolo playthrough, vi mancherà un monaco, uno stregone e un bardo.

Per fortuna, ora abbiamo una mod che risolve questo problema e ci permette di ammirare in prima persona uno dei personaggi più belli del gioco.

"Alfira Joins The Party" è infatti una mod dell'utente 'adriant1978', come riportato anche da The Gamer.

Come suggerisce il nome, la mod rende Alfira un membro permanente del party, consentendovi di reclutarla dopo averla aiutata a terminare la sua canzone nel primo atto.

Da qui in poi, vi seguirà nel cammino verso Baldur's Gate, senza dover respeccare o multiclassare nessun altro personaggio.

La mod è ancora in corso d'opera (e la trovate qui), ma al momento funziona facendo comparire Alfira al vostro accampamento quando vi riposate a lungo dopo averla incontrata nel boschetto dei druidi.

Chiunque abbia giocato a The Dark Urge avrà familiarità con questa situazione, perché è esattamente ciò che accade in quel percorso.

Tuttavia, la scena si svolgerà in modo molto diverso, lasciando che Alfira si unisca al viaggio.

Naturalmente, poiché non è un compagno nel gioco base, Alfira non ha alcuna battuta di gruppo o nel combattimento.

Inoltre, il suo coinvolgimento nella storia principale dovrà essere sostituito da un altro PNG, poiché la sua inclusione non era stata prevista dagli sviluppatori.

Restando in tema, la prima versione di prova del "Brawl - Real Time Combat Mod" per Baldur's Gate 3 è da ora disponibile per il download gratuito, dandovi modo di provare il gioco coi combattimenti in tempo reale e non più a turni.

Ma non solo: un altro fan ha creato una mod che trasforma i personaggi di Baldur's Gate 3 in combattenti del picchiaduro di Bandai Namco Tekken, per un risultato sorprendente.