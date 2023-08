Baldur's Gate 3, i fan hanno già una lamentela specifica

Ci sono già tante ore macinate per i giocatori che si sono buttati subito su Baldur's Gate 3 e, come capita spesso in questi casi, i fan più accaniti hanno già delle richieste per Larian.

Perché forse, come aveva suggerito lo stesso team di sviluppo qualche giorno fa, era davvero necessario ripassare qualche regola di Dungeons & Dragons prima di buttarsi all'avventura.

Baldur's Gate 3 è infatti un'esperienza molto fedele, dal punto di vista delle regole, al gioco di ruolo più famoso del mondo. Anche per quanto riguarda il lancio dei dadi, grazie ad una impostazione "nascosta" che potreste voler disattivare.

Ci sono infatti molte regole e nozioni che bisogna imparare in fretta se non si conosce D&D, talmente tante che i fan stanno chiedendo a Larian di avere più chiarezza.

Come riporta The Gamer, un nutrito numero di fan vorrebbe che Baldur's Gate 3 rendesse chiari fin da subito tutti i dettagli dell'avanzamento di classe dei personaggi.

Effettivamente, sfogliando le pagine di un manuale di D&D ci si può fare un'idea di cosa si ottiene nei livelli successivi della classe del personaggio che si sta giocando, ma nel videogioco di Larian non c'è un opzione simile. Lo si può fare solamente livello per livello, ma chi vuole ottimizzare il proprio eroe (o semplicemente farsi un'idea di cosa succederà) ha effettivamente uno strumento in meno.

Visto che si possono giocare anche personaggi multiclasse, per altro, una feature del genere sarebbe molto utile in generale sia per i neofiti che per i più esperti.

Uno dei thread di Reddit più votati su questo tema suggerisce a Larian di inserire una sorta di enciclopedia dentro al gioco, così che tutti la possano consultare a piacimento. Sostanzialmente come avere un manuale a portata di mano.

Nell'attesa che venga inserito un update del genere, se avete bisogno di fare un ripasso accelerato di Dungeons & Dragons, su Amazon trovate ancora il set introduttivo ad un ottimo prezzo.

